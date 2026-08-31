Cuenta DNI se renueva en septiembre: el beneficio para mascotas y la promoción especial para docentes

Con la llegada de septiembre, Cuenta DNI anunció la actualización de su catálogo promocional, accesible para más de 10 millones de usuarios en el territorio bonaerense. La gran novedad del período reside en el debut de un reintegro del 30% destinado al cuidado y atención de mascotas, junto a una jornada diferencial enfocada en el sector gastronómico para el Día del Maestro.

{{{htmlAmp}}}

A su vez, la billetera virtual del Banco Provincia (BAPRO) sostendrá la vigencia de sus clásicos reintegros en negocios de barrio, ferias populares, garrafas, instituciones educativas y farmacias. A partir del primer día del mes, el esquema de devoluciones funcionará con la modalidad habitual en varios rubros.

La lista completa de beneficios de Cuenta DNI para septiembre

Veterinarias y Pet Shops (Novedad): 30% de bonificación todos los sábados. Posee un tope de devolución semanal de $8.000 por persona (se obtiene realizando compras por $26.650).

30% de bonificación todos los sábados. Posee un tope de devolución semanal de por persona (se obtiene realizando compras por $26.650). Especial Día del Maestro (11 de septiembre): 30% de ahorro en locales gastronómicos durante esa jornada. El tope diario alcanza los $15.000 por usuario (se completa con $50.000 en consumos).

30% de ahorro en locales gastronómicos durante esa jornada. El tope diario alcanza los por usuario (se completa con $50.000 en consumos). Gastronomía (sábados y domingos): 25% de rebaja en restaurantes, bares y tiendas YPF Full participantes (excluye la carga de nafta/gasoil). Límite semanal de $8.000 por titular ($32.000 de gasto).

Comercio de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana por persona ($30.000 de consumo).

20% de descuento de lunes a viernes, con tope de por semana por persona ($30.000 de consumo). Ferias y mercados bonaerenses: 40% de bonificación diaria, con un tope semanal fijado en $6.000 ($15.000 en compras).

40% de bonificación diaria, con un tope semanal fijado en ($15.000 en compras). Venta de garrafas: 40% de descuento todos los días, con un máximo unificado de $18.000 al mes por usuario ($45.000 de gasto).

40% de descuento todos los días, con un máximo unificado de al mes por usuario ($45.000 de gasto). Universidades, eventos, clubes y entidades educativas: 40% de reintegro diario, con límite semanal de $6.000 ($15.000 en consumos).

40% de reintegro diario, con límite semanal de ($15.000 en consumos). Marcas seleccionadas: 30% de ahorro todos los días en firmas adheridas, con tope mensual de $15.000 ($50.000 en compras).

30% de ahorro todos los días en firmas adheridas, con tope mensual de ($50.000 en compras). Librerías de texto: 10% de rebaja los lunes y martes, sin tope de reintegro .

10% de rebaja los lunes y martes, . Farmacias y perfumerías: 10% de devolución los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Finalmente, cabe mencionar que las tarjetas de crédito asociadas a la plataforma permitirán financiar compras en hasta 3 cuotas sin interés mediante pago con código QR en establecimientos participantes, exceptuando al rubro alimenticio.

Otras funciones de la billetera virtual del Banco Provincia

Por último, podemos mencionar algunas herramientas populares de la aplicacion del Banco Provincia que se destacan: