Una ciudad de Córdoba implementó el DNI obligatorio para mascotas y habrá multas para quienes no lo tramiten. Foto: Magnific

La localidad cordobesa de Villa María implementará el DNI para mascotas. El Concejo Deliberante de Villa María votó a fines del mes de julio la aprobación de la Ordenanza de Protección, Preservación y Guarda Responsable de Animales, la cual reorganizó y unificó toda la normativa de sanidad y convivencia animal de la ciudad.

En la misma se establece el carácter obligatorio del Registro Municipal de Animales, el cual abarca a todos los perros y gatos que residan en el ejido urbano de Villa María. La primera inscripción del animal es gratuita y se otorga una identificación digital y física vinculada a los datos del tutor (nombre, DNI, domicilio) y las características de la mascota (raza, edad, estado de vacunación). Además, se estableció un período de 12 meses para que la población pueda empadronar a sus animales de manera gradual.

Por otro lado, se creó la figura legal de "animal comunitario", que formaliza el estatus de los perros y gatos que viven en la vía pública pero reciben alimento, agua y cobijo de vecinos o del barrio en conjunto. En paralelo y para evitar la situación de abandono, se exige designar a una persona referente que figure como responsable en el registro para el seguimiento sanitario del animal y que incluye su vacunación y castración.

El Concejo Deliberante de Villa María aprobó el DNI obligatorio para mascotas.

Además, desde el Concejo Deliberante pautaron sanciones económicas en en casos de maltrato, abandono, no inscripción en el registro, deambulación sin sujeción o falta de vacunación antirrábica. Las multas varían según la gravedad de la falta, alcanzando en los casos más graves (maltrato o abandono) montos de más de $800.000.

Qué otras normativas incorporó Villa María en cuidado animal

La Municipalidad de Villa María garantizará la castración masiva y control poblacional. En este sentido, se ratificó como municipio no eutanásico, priorizando el control ético de la superpoblación animal. A su vez, mantiene la oferta de castraciones gratuitas para perros y gatos (priorizando sectores vulnerables, protectoras y animales comunitarios) para frenar la reproducción no planificada.

Por otro lado, se creó la categoría de "Perros Potencialmente Peligrosos" (PPP), que exige la inscripción obligatoria para razas o cruzas con características físicas de gran porte o fuerza mandibular. Siguiendo esta línea, es obligatorio para estos casos los paseos por la vía pública con bozal, correa corta y resistente, conducidos únicamente por mayores de edad.

Finalmente, se prohibió dejar a las mascotas sueltas en la vía pública o en espacios comunes de edificios sin la supervisión del responsable, así como se volvió obligatorio recolectar las heces que la mascota realice en calles, plazas y veredas.