Una ciudad de Córdoba implementó el DNI obligatorio para mascotas y habrá multas para quienes no lo tramiten

La localidad cordobesa de Villa María implementará el DNI para mascotas. El Concejo Deliberante de Villa María votó a fines del mes de julio la aprobación de la Ordenanza de Protección, Preservación y Guarda Responsable de Animales, la cual reorganizó y unificó toda la normativa de sanidad y convivencia animal de la ciudad.
En la misma se establece el carácter obligatorio del Registro Municipal de Animales, el cual abarca a todos los perros y gatos que residan en el ejido urbano de Villa María. La primera inscripción del animal es gratuita y se otorga una identificación digital y física vinculada a los datos del tutor (nombre, DNI, domicilio) y las características de la mascota (raza, edad, estado de vacunación). Además, se estableció un período de 12 meses para que la población pueda empadronar a sus animales de manera gradual.
Por otro lado, se creó la figura legal de "animal comunitario", que formaliza el estatus de los perros y gatos que viven en la vía pública pero reciben alimento, agua y cobijo de vecinos o del barrio en conjunto. En paralelo y para evitar la situación de abandono, se exige designar a una persona referente que figure como responsable en el registro para el seguimiento sanitario del animal y que incluye su vacunación y castración.
Además, desde el Concejo Deliberante pautaron sanciones económicas en en casos de maltrato, abandono, no inscripción en el registro, deambulación sin sujeción o falta de vacunación antirrábica. Las multas varían según la gravedad de la falta, alcanzando en los casos más graves (maltrato o abandono) montos de más de $800.000.
Qué otras normativas incorporó Villa María en cuidado animal
La Municipalidad de Villa María garantizará la castración masiva y control poblacional. En este sentido, se ratificó como municipio no eutanásico, priorizando el control ético de la superpoblación animal. A su vez, mantiene la oferta de castraciones gratuitas para perros y gatos (priorizando sectores vulnerables, protectoras y animales comunitarios) para frenar la reproducción no planificada.
Por otro lado, se creó la categoría de "Perros Potencialmente Peligrosos" (PPP), que exige la inscripción obligatoria para razas o cruzas con características físicas de gran porte o fuerza mandibular. Siguiendo esta línea, es obligatorio para estos casos los paseos por la vía pública con bozal, correa corta y resistente, conducidos únicamente por mayores de edad.
MÁS INFO
Finalmente, se prohibió dejar a las mascotas sueltas en la vía pública o en espacios comunes de edificios sin la supervisión del responsable, así como se volvió obligatorio recolectar las heces que la mascota realice en calles, plazas y veredas.