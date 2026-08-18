Mostaza llegó a Cuenta DNI: así acceder al 30% de descuento en todos los locales

Usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un ahorro de hasta el 30% en los locales de la popular cadena de comida rápida.

El Banco Provincia volvió a ampliar la grilla de promociones de su billetera digital con la incorporación de un nuevo beneficio en el rubro gastronómico. Hasta el mes de diciembre, las personas usuarias de Cuenta DNI podrán acceder a un ahorro de hasta el 30% en los locales de la cadena Mostaza durante los días jueves y viernes.

La propuesta busca brindar un alivio al bolsillo en consumos de esparcimiento y contempla diferentes porcentajes de devolución según la modalidad de cobro que se elija en el mostrador.

El beneficio presenta dos esquemas de reintegro bien diferenciados en función del método de pago empleado desde la plataforma:

Pago con saldo en cuenta: Quienes abonen utilizando los fondos disponibles en su caja de ahorro obtendrán un 25% de descuento , con un tope de devolución fijado en $8.000 por persona cada semana .

Quienes abonen utilizando los fondos disponibles en su caja de ahorro obtendrán un , con un tope de devolución fijado en . Pago mediante tecnología NFC: Aquellos que utilicen la modalidad contactless (sin contacto) accederán al nivel máximo de bonificación del 30%, elevando el límite de reintegro hasta los $15.000 semanales por usuario.

Para operar mediante NFC, es indispensable tener vinculada una tarjeta de débito o crédito Visa en la aplicación y realizar la transacción de forma presencial. Esta alternativa está disponible de forma exclusiva para dispositivos móviles con sistema operativo Android.

La billetera virtual del Banco Provincia sumó una promoción especial en la cadena Mostaza.

Cómo activar los pagos NFC en Cuenta DNI paso a paso

Aprovechar el reintegro más alto requiere configurar la función sin contacto en la aplicación móvil siguiendo una breve serie de pasos:

Abrir la plataforma de Cuenta DNI e ingresar al apartado "Tarjetas". Seleccionar la tarjeta de débito o crédito Visa asociada con la que se desea operar. Desplegar el menú de opciones del plástico y presionar sobre la solapa "Activar para pagos NFC". Leer y aceptar los términos y condiciones de la funcionalidad. Confirmar la identidad mediante huella dactilar, reconocimiento facial o el PIN de seguridad del dispositivo.

Una vez que la billetera valide la información del plástico, el teléfono quedará habilitado para abonar apoyándolo directamente sobre la terminal de cobro en cualquier sucursal adherida.

Descuento de $6.000 en carnicerías por semana con Cuenta DNI

El Banco Provincia renovó para agosto de 2026 el esquema de promociones de Cuenta DNI, su billetera digital, con beneficios destinados a reducir el costo de las compras cotidianas. Entre las opciones disponibles aparece de nuevo una de las promociones más buscadas por los usuarios: el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

El beneficio permite obtener 35% de descuento los sábados, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana. Para alcanzar el máximo de devolución es necesario realizar consumos por aproximadamente $17.150. La promoción se suma al resto de las alternativas que ofrece la billetera durante agosto.