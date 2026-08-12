40% descuento para la compra de garrafas en agosto con Cuenta DNI: así podés acceder

Cuenta DNI mantiene en agosto un descuento del 40% disponible todos los días de la semana en comercios adheridos.

Durante agosto de 2026, las personas usuarias de la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia pueden acceder a una importante bonificación en la adquisición y recarga de garrafas. La medida, que fue incorporada a la grilla de promociones de la banca pública tras la interrupción del Programa Hogar, busca atenuar el impacto del costo energético en los hogares bonaerenses.

La iniciativa del Banco Provincia cuenta con un descuento del 40% disponible todos los días de la semana en comercios adheridos. La promoción establece un tope mensual de reintegro de $18.000 por persona, al cual se accede acumulando consumos por un total de $45.000 a lo largo del mes. La nómina completa de los locales participantes puede consultarse directamente en el sitio web de la aplicación Cuenta DNI. Cabe precisar que este beneficio responde exclusivamente a una política comercial de la entidad bancaria provincial y no requiere de intermediación ni articulación con programas nacionales.

El esquema que reemplazó al Plan Hogar

En el ámbito nacional, la Secretaría de Energía reconfiguró el mecanismo de asistencia para el consumo de gas envasado a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Con esta actualización, la ayuda dejó de liquidarse como una transferencia periódica en la cuenta de la Anses y pasó a funcionar bajo la modalidad de devolución sobre la compra efectuada en puntos de venta habilitados.

Monto del beneficio: el valor establecido es de $9.593 por unidad .

el valor establecido es de . Tope de cobertura: durante el período comprendido entre abril y septiembre, el programa contempla el subsidio de hasta dos garrafas mensuales por hogar, alcanzando un límite acumulado de $19.186 al mes .

durante el período comprendido entre abril y septiembre, el programa contempla el subsidio de hasta dos garrafas mensuales por hogar, alcanzando un límite acumulado de . Medios de pago: a diferencia del beneficio provincial, para aplicar a la devolución del ReSEF es obligatorio abonar la compra mediante las aplicaciones BNA+ o MODO. Ambas promociones no son acumulables en una misma transacción.

El descuento en garrafas con Cuenta DNI se sumó a la grilla de promociones tras la interrupción del Programa Hogar.

El acceso al programa ReSEF está destinado a aquellos hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural y cuyos ingresos familiares no superen el monto equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, umbral fijado de acuerdo a los valores de referencia actuales en $4.303.392.

Sin embargo, el marco normativo contempla excepciones al límite de ingresos para determinados grupos prioritarios. Pueden gestionar el subsidio aun superando dicho tope aquellos hogares donde resida:

Una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

. Un titular con Certificado de Vivienda Familiar emitido por el ReNaBaP.

emitido por el ReNaBaP. Un beneficiario de la Pensión Vitalicia para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.

La solicitud debe realizarse de manera digital completando el formulario de inscripción disponible en la plataforma oficial del ReSEF.