Descuento de hasta $8.000 en reintegro para salir a comer con Cuenta DNI: cómo obtenerlo en septiembre 2026

Cuenta DNI vuelve a poner el foco en uno de los gastos que más rápido impactan en el bolsillo: salir a comer. Durante septiembre de 2026, quienes utilicen la billetera digital de Banco Provincia podrán acceder a un 25% de descuento en comercios gastronómicos adheridos los sábados y domingos, con un reintegro máximo de $8.000 por semana y por persona.

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El número que explica toda la promoción es $32.000. Ese es el monto de consumo necesario para alcanzar el tope semanal: aplicado el 25%, el reintegro llega a los $8.000. La promoción rige durante septiembre y puede convertirse en una alternativa para reducir el costo de las salidas del fin de semana.

Cuenta DNI: cómo obtener el reintegro de $8.000

Para aprovechar el beneficio hay que realizar las compras en comercios gastronómicos adheridos y pagar mediante las modalidades habilitadas por Cuenta DNI. La promoción contempla un 25% de descuento y establece un tope de reintegro unificado de $8.000 por semana y por persona.

El mecanismo es sencillo: con un consumo de $10.000, el reintegro sería de $2.500; con $20.000, de $5.000; y con $32.000 se alcanza el máximo de $8.000. El tope es semanal y por persona, por lo que no es un reintegro de $8.000 por cada compra. El beneficio se calcula sobre el conjunto de consumos alcanzados por la promoción dentro del período correspondiente.

Qué días funciona el descuento de Cuenta DNI en septiembre

La promoción gastronómica estará vigente todos los sábados y domingos de septiembre de 2026. Esto permite aprovechar el beneficio tanto para un almuerzo como para una cena, siempre que el comercio forme parte de la propuesta y se utilice un medio de pago habilitado.

En septiembre, los fines de semana comprendidos por la promoción son los siguientes:

Sábado 5 y domingo 6

Sábado 12 y domingo 13

Sábado 19 y domingo 20

Sábado 26 y domingo 27

Así, quienes organicen sus salidas alrededor del beneficio pueden distribuir sus consumos durante los distintos fines de semana del mes. Sin embargo, el tope debe mirarse siempre por semana y por persona, y no como un monto mensual acumulable.

Cuenta DNI.

Cuánto hay que gastar para aprovechar el máximo

La cuenta es directa: con el 25% de descuento, para conseguir un reintegro de $8.000, hay que realizar consumos por $32.000. Por debajo de ese monto, el beneficio se mantiene de manera proporcional.

Un detalle importante es que el descuento no implica necesariamente recibir $8.000 por una única compra: el tope es semanal y por persona. Además, Banco Provincia establece condiciones específicas sobre los medios de pago y los comercios que participan de cada promoción, por lo que conviene verificar la adhesión antes de realizar el consumo.