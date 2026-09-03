Las personas que utilicen Cuenta DNI contarán con un importante esquema de bonificaciones y topes de devolución.

Con el comienzo del nuevo período, Banco Provincia oficializó el abanico de promociones vigentes para los usuarios de su aplicación móvil Cuenta DNI. Durante todo septiembre, la plataforma mantiene devoluciones en consumos diarios, gas en garrafa, gastronomía y comercios de barrio, sumando además incentivos específicos para fechas conmemorativas y rubros particulares.

{{{htmlAmp}}}

El listado detallado de locales adheridos y las condiciones operativas de cada rubro se pueden consultar de forma directa desde el portal digital de Cuenta DNI, filtrando por ubicación geográfica o categoría comercial.

Todas las promociones de Cuenta DNI confirmadas para septiembre

Las personas bancarizadas que utilicen la app bonaerense contarán con el siguiente esquema de bonificaciones y topes de devolución durante el mes:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un máximo de $6.000 semanales por usuario.

40% de ahorro todos los días, con un máximo de semanales por usuario. Especial Día del Maestro (11 de septiembre): 30% de descuento durante esa jornada, con un límite de $15.000 por persona.

30% de descuento durante esa jornada, con un límite de por persona. Veterinarias y Pet Shops: 30% de rebaja todos los sábados, con un tope semanal de $8.000 por cliente.

30% de rebaja todos los sábados, con un tope semanal de por cliente. Comercios de cercanía: 20% de reintegro de lunes a viernes, con un máximo de $6.000 por semana y por persona.

20% de reintegro de lunes a viernes, con un máximo de por semana y por persona. Garrafas: 40% de bonificación diario, con un tope mensual acumulado de $18.000 por usuario.

40% de bonificación diario, con un tope mensual acumulado de por usuario. Eventos, clubes y entidades educativas: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona.

Marcas destacadas: 30% de ahorro diario, con un límite de $15.000 mensual por establecimiento y por cliente.

30% de ahorro diario, con un límite de mensual por establecimiento y por cliente. Gastronomía e YPF Full (locales gastronómicos): 25% de rebaja los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000 por individuo.

25% de rebaja los sábados y domingos, con un tope semanal de por individuo. Universidades (kioscos, buffets y fotocopiadoras): 40% de descuento todos los días, con un máximo de $6.000 semanales por persona.

40% de descuento todos los días, con un máximo de semanales por persona. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los días miércoles y jueves, sin tope de reintegro .

10% de ahorro los días miércoles y jueves, . Librerías: 10% de rebaja los lunes y martes, sin tope de devolución .

10% de rebaja los lunes y martes, . Financiación: 3 cuotas sin interés en comercios participantes durante toda la semana.

Promociones de Cuenta DNI en septiembre 2026: la guía completa.

Descuentos en cadenas de supermercados y mayoristas

La grilla para la compra de alimentos y artículos de primera necesidad contempla beneficios específicos según el día y la marca:

Supermercado Día: 10% de ahorro durante todo el mes, sin tope .

10% de ahorro durante todo el mes, . Carrefour (todas sus tiendas): 10% de descuento los miércoles, sin tope .

10% de descuento los miércoles, . Chango Más y MasGO: 20% de rebaja los jueves, sin tope .

20% de rebaja los jueves, . Cooperativa Obrera (Lobos): 15% de ahorro viernes y sábados, sin tope .

15% de ahorro viernes y sábados, . Toledo: 15% de descuento los martes, sin tope .

15% de descuento los martes, . Nini Mayorista: 15% de ahorro los martes 1 y 8 de septiembre, con un tope diario de $20.000 por cliente.

15% de ahorro los martes 1 y 8 de septiembre, con un tope diario de por cliente. La Anónima: 10% de reintegro los miércoles, con un máximo de $5.000 por jornada.

10% de reintegro los miércoles, con un máximo de por jornada. Josimar: 10% de rebaja los miércoles, con un tope de $6.000 por día.

10% de rebaja los miércoles, con un tope de por día. Cadenas del interior bonaerense: 15% de ahorro los miércoles en comercios adheridos, con un ticket mínimo de $15.000.

Paso a paso: cómo instalar y validar Cuenta DNI

Para comenzar a utilizar la billetera digital y acceder a las bonificaciones, los usuarios deben descargar la herramienta desde la tienda oficial de aplicaciones (Android o iOS) y completar el proceso de alta:

Escaneo de documentos: Enfocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturando tanto el frente como el dorso de la tarjeta física. Verificación biométrica: Posicionar la cámara frontal hacia el rostro para validar la identidad ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Registro de datos: Completar la información personal requerida y vincular la cuenta bancaria. Seguridad: Configurar un mecanismo de protección de acceso, como clave alfanumérica, lectura de huella dactilar o reconocimiento facial.

En caso de registrar inconvenientes durante la carga de datos, el sistema vuelve a habilitar el trámite pasadas las 72 horas hábiles. La plataforma admite la vinculación de una cuenta por teléfono celular a la vez.