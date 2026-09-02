Cuenta DNI: descuentos en carnicerías en septiembre 2026 y qué días ahorrar hasta 20%

Con la llegada de septiembre, quienes usan Cuenta DNI pueden volver a aprovechar descuentos en distintos rubros de consumo cotidiano. Entre las promociones vigentes está el beneficio para comercios de cercanía, una categoría que incluye a las carnicerías, granjas y pescaderías, y permite obtener un 20% de descuento durante determinados días.

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La promoción cobra especial relevancia para quienes buscan reducir el gasto en alimentos, uno de los principales componentes del presupuesto de los hogares. El beneficio tiene un límite semanal y requiere prestar atención a las condiciones para aprovechar el máximo reintegro disponible.

Cuenta DNI: cuándo hay descuento en carnicerías durante septiembre 2026

Durante septiembre, Cuenta DNI ofrece un 20% de descuento en comercios de cercanía de lunes a viernes. Dentro de esta categoría estaban las carnicerías, por lo que los usuarios pueden utilizar el beneficio para realizar sus compras de carne en los días establecidos.

El descuento tiene un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo es necesario realizar consumos por $30.000 durante el período correspondiente.

De esta manera, una compra de $30.000 permite obtener el reintegro máximo de $6.000. El beneficio vuelve a estar disponible la semana siguiente, siempre respetando las condiciones establecidas por Banco Provincia.

¿Qué otros descuentos ofrece Cuenta DNI en septiembre?

La promoción para comercios de cercanía forma parte de una grilla más amplia de beneficios de Cuenta DNI durante septiembre. Entre ellos se encuentra un 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona.

También hay un 40% de descuento en garrafas todos los días, con un tope mensual de $18.000 por persona. Para universidades, entidades educativas, clubes y eventos se mantiene otro beneficio del 40%, con un límite de $6.000 semanales.

Cuenta DNI.

Septiembre suma una promoción específica para veterinarias y Pet Shops: los sábados hay un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Cuenta DNI y los descuentos en gastronomía y por el Día del Maestro

La billetera digital del Banco Provincia también contempla beneficios para quienes utilizan Cuenta DNI en restaurantes y locales gastronómicos. Durante los fines de semana hay un 25% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 semanales por persona.

Además, habrá una promoción especial por el Día del Maestro: el viernes 11 de septiembre se podrá acceder a un 30% de descuento en gastronomía, con un tope de reintegro de $15.000 por día y por persona.