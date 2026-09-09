Cuenta DNI lanzó un juego interactivo para ganar $40.000 y beneficios exclusivos

En el marco de la celebración de sus 204 años de trayectoria, Banco Provincia puso en funcionamiento la propuesta denominada Semana del Cliente, una iniciativa orientada a brindar posibilidades de ahorro, entretenimiento digital y facilidades financieras a sus usuarios, tanto mediante la billetera digital Cuenta DNI como en establecimientos comerciales y plataformas electrónicas.

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La novedad principal de esta campaña es la incorporación de la experiencia lúdica e interactiva "Aventura Cuenta DNI", disponible directamente dentro de la plataforma móvil del banco. La propuesta les permite a las personas usuarias concursar por alguno de los 10.000 beneficios en disputa. Los triunfadores del desafío obtendrán un 40% de descuento en consumos realizados a través de la herramienta digital, con un monto máximo de devolución fijado en $40.000, utilizable entre el 14 y el 30 de septiembre en cualquier local asociado.

Sumado a las bonificaciones en compras, todas las personas que ingresen al entretenimiento quedarán inscriptas sin costo en un sorteo por dispositivos tecnológicos. La respuesta del público bonaerense resultó inmediata, registrándose más de 125.000 participantes durante las primeras 48 horas de vigencia.

Cómo funciona Aventura Cuenta DNI y cómo participar

El entretenimiento digital se mantendrá activo entre el 6 y el 10 de septiembre de 2026. El objetivo de los jugadores es transitar un trayecto, resolver las consignas de las diversas etapas y arribar a la meta para adjudicarse uno de los 10.000 cupos promocionales. Cada usuario cuenta con una oportunidad diaria para concursar.

En forma paralela, todas las personas que prueben el juego —sin importar si completan la totalidad del recorrido o no— ingresarán al listado general para un sorteo de 10 productos tecnológicos que se realizará el 11 de septiembre a las 15:00 horas mediante un mecanismo informático aleatorio fiscalizado por escribano público. Quienes resulten seleccionados serán notificados por correo electrónico dentro de los dos días hábiles posteriores.

Requisitos y pasos para ingresar al juego:

Elegibilidad: Dirigido a personas mayores de 18 años que sean titulares de una caja de ahorros activa en la app y se encuentren habilitadas para efectuar transacciones durante el período mencionado.

Acceso: Abrir la aplicación móvil de la banca pública e ingresar a través del banner promocional visible en la pantalla de inicio.

La principal novedad de este aniversario de Banco Provincia es el juego interactivo Aventura Cuenta DNI.

Mecánica: Avanzar por las estaciones completando las pruebas planteadas. En función del rendimiento en cada etapa, el sistema permitirá continuar la partida o dejará al usuario fuera de competencia hasta la jornada posterior.

Asignación del reintegro: Las personas que logren finalizar el recorrido obtendrán el beneficio del 40% de ahorro ($40.000 de tope unificado), habilitado para compras efectuadas entre el 14 y el 30 de septiembre abonando con saldo en cuenta en comercios adheridos. La promoción es acumulable con otras ofertas vigentes de la entidad.

Financiación en 24 cuotas sin interés y beneficios en gastronomía

Las alternativas de ahorro presentadas por la institución financiera se extienden a otras unidades de negocio. Durante la denominada Semana del Cliente, el portal de e-commerce Provincia Compras brinda posibilidades de financiamiento de hasta 24 cuotas sin interés en la totalidad de sus rubros disponibles. Asimismo, la plataforma de recompensas meSuMo aplicó una rebaja del 25% en el puntaje necesario para efectuar el canje de vales en el sector gastronómico.

Como cierre de este paquete de medidas comerciales, el 11 de septiembre —con motivo de la conmemoración del Día del Maestro— los usuarios que realicen consumos con la aplicación en establecimientos gastronómicos participantes dispondrán de un 30% de reintegro, con un límite máximo de devolución de $15.000 por persona.

A través de esta serie de beneficios e iniciativas digitales, la entidad crediticia provincial busca afianzar el contacto cotidiano con sus más de 10 millones de clientes distribuidos en todo el territorio bonaerense.