En el marco de las celebraciones por el Día del Maestro, Banco Provincia oficializó una propuesta de ahorro dirigida a los usuarios de su plataforma digital Cuenta DNI. La banca pública bonaerense activará un beneficio exclusivo en establecimientos gastronómicos adheridos durante el próximo viernes 11 de septiembre, posicionándose como una de las devoluciones más altas del calendario mensual.

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La iniciativa estará disponible de forma única a lo largo de esa jornada festiva y funcionará de manera complementaria al resto de las bonificaciones de Cuenta DNI vigentes durante todo el mes. La propuesta contempla una rebaja del 30% en bares, restaurantes y locales de comida participantes.

A diferencia de las promociones habituales del rubro, esta acción de fecha única contará con un límite de reintegro de $15.000 por usuario, cifra que se alcanza al efectuar un consumo total de $50.000. Para acceder al beneficio, el proceso de pago debe realizarse íntegramente a través del escaneo de código QR desde la herramienta móvil.

Selección del establecimiento: Verificar previamente que el comercio gastronómico esté incorporado a la nómina oficial del programa. Abonar con lectura de código: Escanear el QR dispuesto por el local y confirmar la transacción desde la aplicación. Acreditación automática: El monto correspondiente a la devolución se depositará de forma directa en la caja de ahorros vinculada.

Al igual que en las herramientas habituales de la billetera estatal, el proceso de reintegro no requiere la realización de gestiones o trámites secundarios. La devolución del dinero se ejecuta de manera automatizada siempre que la operación cumpla con las pautas establecidas.

Para acceder al beneficio de Cuenta DNI, el pago debe realizarse a través del código QR.

Dado que la nómina de locales no abarca la totalidad de los establecimientos de comidas de la provincia, la entidad bancaria recomienda constatar la adhesión de la firma a la plataforma antes de efectuar el consumo.

Los descuentos para salir a comer en septiembre y ahorrar Cuenta DNI

Salir a comer, pedir algo o darse un gusto durante el fin de semana puede resultar un poco menos costoso en septiembre para quienes utilizan Cuenta DNI. Banco Provincia mantiene una promoción de gastronomía con 25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Pero hay una alternativa que cambia el calendario para quienes suelen comer afuera entre semana. Mostaza se incorporó a los beneficios de Cuenta DNI y ofrece descuentos todos los jueves y viernes, con un ahorro que llega al 30% si se utiliza la modalidad de pago NFC. La promoción estará vigente hasta diciembre.