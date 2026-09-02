Descuentos Cuenta DNI que llegan en septiembre 2026: cuándo se puede comprar con el 35% en carnicerías y beneficios que hay

Con la llegada de septiembre, Cuenta DNI volvió a renovar su grilla de promociones para acompañar el consumo cotidiano de los bonaerenses. La billetera digital del Banco Provincia mantiene descuentos en algunos de los rubros más utilizados y suma una novedad: las compras en veterinarias y Pet Shops tendrán un reintegro del 30% los sábados.

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La propuesta contempla beneficios con distintos porcentajes de ahorro y topes de devolución según el rubro. También hay una fecha especial para gastronomía por el Día del Maestro y la posibilidad de acceder a cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.

Cuenta DNI septiembre 2026: todos los descuentos

Veterinarias y Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona . Para alcanzar el máximo beneficio hay que realizar consumos por $26.650.

30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de . Para alcanzar el máximo beneficio hay que realizar consumos por $26.650. Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona . El máximo se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de . El máximo se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona , que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de , que se alcanza con compras de $15.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de $18.000 mensuales por persona , para consumos de hasta $45.000.

40% de descuento todos los días, con un tope unificado de , para consumos de hasta $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales, que se alcanza con compras de $15.000.

Gastronomía, marcas y otros beneficios por el Día del Maestro con Cuenta DNI

La gastronomía tendrá además una promoción especial por el Día del Maestro: el viernes 11 de septiembre habrá 30% de descuento, con un tope de reintegro de $15.000 por día y por persona. El máximo se alcanza con consumos de $50.000.

Durante los sábados y domingos continuará el beneficio gastronómico general: 25% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El mismo porcentaje y tope se aplica a los locales gastronómicos adheridos de YPF Full, aunque el beneficio no alcanza la compra de combustibles.

Cuenta DNI.

También habrá 30% de descuento en marcas destacadas todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. En librerías de texto habrá 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, mientras que farmacias y perfumerías tendrán 10% los miércoles y jueves, también sin tope.

¿Hay 35% de descuento en carnicerías con Cuenta DNI en septiembre?

El descuento del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías fue una de las promociones destacadas de Cuenta DNI durante septiembre de 2025, cuando estuvo disponible los sábados 6 y 20 de ese mes, con un tope de reintegro de $6.000 por jornada.

Sin embargo, esa promoción no figura entre los beneficios oficiales publicados para septiembre de 2026. Por eso, no corresponde presentar actualmente el 35% en carnicerías como una promoción vigente de este mes. Para septiembre de 2026, el beneficio general informado para comercios de cercanía es del 20% de lunes a viernes, con un tope semanal de $6.000.

Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés

Otro de los beneficios disponibles durante septiembre será la posibilidad de realizar compras en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI. La promoción alcanza a comercios adheridos que no pertenecen al rubro alimentos y requiere realizar las compras mediante QR desde la aplicación.