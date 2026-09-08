Cuenta DNI ofrece 24 cuotas sin interés y 10.000 premios por los 204 años del Banco Provincia

En el marco de su 204° aniversario, el Banco Provincia pondrá en marcha la denominada "Semana del Cliente", una campaña de fidelización destinada a sus más de 10 millones de usuarios de Cuenta DNI. La iniciativa se extenderá desde el domingo 6 hasta el viernes 11 de septiembre, combinando dinámicas digitales, facilidades de financiamiento y devoluciones de dinero en compras cotidianas.

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La estrategia de la entidad financiera busca reforzar el contacto con su comunidad de clientes tanto en las filiales físicas como en los entornos virtuales, concentrando sus principales acciones dentro de la plataforma móvil Cuenta DNI. La principal novedad de la jornada aniversario radica en el estreno de una función lúdica integrada a la billetera digital.

A partir del 6 de septiembre, las personas usuarias podrán acceder a un juego interactivo en la pantalla de la aplicación que permitirá habilitar bonificaciones de hasta el 40%, con un límite de reintegro de $40.000. Asimismo, la dinámica distribuirá un paquete de 10.000 premios directos entre quienes participen desde el teléfono celular.

Financiamiento en Provincia Compras y beneficios en gastronomía

Junto a los incentivos en la app, la banca estatal desplegará oportunidades comerciales en sus distintos canales de venta y fidelidad:

Provincia Compras: Durante los cinco días de la promoción, el portal de e-commerce del banco ofrecerá financiación de hasta 24 cuotas sin interés en artículos seleccionados de todos sus rubros.

Programa mesumo: Se aplicará una rebaja del 25% en el canje de puntos destinados a la adquisición de vouchers de consumos gastronómicos.

Cierre por el Día del Maestro: El viernes 11 de septiembre, las compras efectuadas con la app en locales de comidas adheridos tendrán un 30% de descuento, fijando un tope de devolución de $15.000 por persona.

En paralelo a las promociones comerciales, la propuesta contempla un espacio de difusión en medios públicos. La emisión radial del banco, Rico en Data —conducida por Juani Velcoff y Paloma Bokser en Radio Provincia AM 1270—, dedicará su edición del lunes 7 de septiembre a repasar historias y vivencias de usuarios junto a la institución a lo largo de su historia.

La semana especial por el aniversario de Banco Provincia suma ventajas para quienes compren a través de la web de Provincia Compras.

Cómo obtener beneficio de hasta $360.000 con Cuenta DNI en septiembre 2026

Septiembre llega con una nueva batería de promociones para quienes utilizan Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Durante el mes se mantienen los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía, garrafas, farmacias y librerías, además de nuevas promociones para veterinarias y pet shops.

Sin embargo, entre todos los beneficios hay uno que se destaca por el monto: algunas personas pueden acceder a un reintegro del 100% de sus compras realizadas con Cuenta DNI durante un mes, con un tope de hasta $360.000. El dato puede resultar tentador, aunque no es una promoción general para todos los usuarios: hay que cumplir requisitos específicos establecidos por Banco Provincia.

El beneficio está dirigido a clientes y nuevos clientes que comiencen a acreditar sus haberes en Banco Provincia entre el 1° de junio y el 30 de septiembre de 2026.

Para quienes todavía no tienen un paquete de productos, la promoción exige contratar un nuevo paquete o una nueva tarjeta de crédito, de acuerdo con la oferta vigente del banco. En el caso de clientes que ya cuentan con un paquete, también pueden acceder si comienzan a cobrar su sueldo en una cuenta del Banco Provincia.

La cifra final depende del paquete contratado: