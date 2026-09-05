Cuenta DNI: descuentos para salir a comer en septiembre 2026 y qué días ahorrar

Salir a comer, pedir algo o darse un gusto durante el fin de semana puede resultar un poco menos costoso en septiembre para quienes utilizan Cuenta DNI. Banco Provincia mantiene una promoción de gastronomía con 25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

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Pero hay una alternativa que cambia el calendario para quienes suelen comer afuera entre semana. Mostaza se incorporó a los beneficios de Cuenta DNI y ofrece descuentos todos los jueves y viernes, con un ahorro que llega al 30% si se utiliza la modalidad de pago NFC. La promoción estará vigente hasta diciembre.

Cuenta DNI: qué días hay descuento para salir a comer en septiembre

El beneficio gastronómico general de Cuenta DNI estará disponible todos los sábados y domingos de septiembre de 2026 en los comercios adheridos.

La promoción contempla un 25% de reintegro, con un tope unificado de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo, es necesario realizar consumos por $32.000 durante el período semanal. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

El beneficio es válido para consumo familiar y requiere pagar mediante las modalidades habilitadas de Cuenta DNI, como QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios. No se aplica si se utiliza el QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales, ni mediante transferencias o tarjetas de crédito y débito.

Mostaza: 30% de descuento los jueves y viernes

Para quienes prefieren una salida gastronómica durante la semana, Mostaza tiene una promoción especial con Cuenta DNI los jueves y viernes. El beneficio contempla dos modalidades de pago y, por lo tanto, dos niveles diferentes de ahorro.

Quienes paguen con dinero disponible en la cuenta mediante Cuenta DNI obtienen un 25% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 semanales por persona. Para alcanzar ese máximo hay que realizar una compra de $32.000.

Cuenta DNI.

La opción más conveniente aparece con los pagos NFC: utilizando una tarjeta Visa Débito o Visa Crédito vinculada a Cuenta DNI, el ahorro asciende al 30%, con un tope de $15.000 por semana y por persona. En ese caso, una compra de $50.000 permite alcanzar el máximo de reintegro.

Hay, además, una condición que puede pasar inadvertida: el pago mediante NFC requiere una compra presencial en los locales adheridos y, según las condiciones informadas para esta promoción, la funcionalidad está disponible en dispositivos con sistema operativo Android.

El calendario para aprovechar los descuentos

La combinación de promociones permite ordenar las salidas según el día y el tipo de comercio:

Jueves: 30% de descuento en Mostaza pagando mediante NFC, con tope de $15.000 semanales.

30% de descuento en Mostaza pagando mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Viernes: 30% en Mostaza mediante NFC; también 25% pagando con dinero en cuenta.

30% en Mostaza mediante NFC; también 25% pagando con dinero en cuenta. Sábado: 25% en gastronomía adherida, con tope semanal de $8.000.

25% en gastronomía adherida, con tope semanal de $8.000. Domingo: 25% en gastronomía adherida, con el mismo tope de $8.000.

El dato clave es que no se trata de un único descuento gastronómico aplicable a cualquier consumo: las condiciones, los comercios adheridos y los topes dependen de cada promoción. En el caso de Mostaza, además, el porcentaje máximo está atado al uso de NFC.

Por eso, antes de pagar conviene revisar en la aplicación qué comercio está adherido y qué modalidad de pago corresponde. En las promociones de Banco Provincia, una diferencia aparentemente menor —pagar con saldo, QR, NFC o una tarjeta— puede modificar de manera importante el reintegro final.