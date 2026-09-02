Café de especialidad y pastelería de inspiración asiática: el bar original que se volvió un éxito en Buenos Aires

La escena gastronómica porteña suma continuamente alternativas, pero hay marcas que logran afirmarse como referentes a través de la evolución constante. Este es el caso de Koko Bao Bar, el proyecto que dio a conocer masivamente los panes al vapor en Buenos Aires y que hoy amplía su oferta con la llegada de Bao café/bar a su local del barrio de Palermo. Esta renovación integra café de especialidad y pastelería con toques orientales, sumando opciones para distintos momentos del día sin perder la esencia del street food asiático.

{{{htmlAmp}}}

Un menú con inspiración oriental y su renovación

La carta mantiene como eje principal a los baos, elaborados con una masa suave al vapor que aloja rellenos como bondiola en cinco especias, pollo crispy con sweet chilli y alioli, roast beef braseado con pickles de rabanito, tofu crispy o una opción de hongos con huevo frito. El menú se completa con dumplings artesanales, papas rotas XXL y coctelería de autor.

En la sede de la calle Arévalo se incorporó el nuevo sector de cafetería, cuya inspiración toma elementos de la panadería artesanal y la pastelería asiática. La propuesta ofrece café de especialidad, opciones para la merienda y creaciones como el Kokolate (chocolate caliente con marshmallow flambeado), cheesecake japonés, flat croissant caramelizado y el Tostabao, un bao tostado con lomito, queso y manteca de sweet chilli (disponible también en versión vegetariana). Los espacios presentan una estética urbana con elementos de la cultura pop oriental y un formato pensado para compartir platos.

Un restaurante con mística de café y pastelería asiática. (Crédito de foto: Koko Bao Bar)

Koko Bao Bar: trayectoria, crecimiento y sucursales

La historia de la marca comenzó en 2017, época en la que el bao era un formato poco extendido en el circuito comercial de la ciudad. Tres socios fundadores, tras realizar un viaje por el sudeste asiático, decidieron replicar ese concepto de comida callejera en un pequeño local palermitano. La respuesta del público permitió transformar una iniciativa de nicho en un modelo de negocio en expansión.

Actualmente, este negocio cuenta con producción propia en la cocina y una red de cinco sucursales distribuidas en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires: