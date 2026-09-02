Festival de la Milanesa en Palermo: con entrada gratis, 35 puestos y food trucks

Este fin de semana llega al Hipódromo de Palermo el Festival de la Milanesa, un evento que reunirá 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades de este clásico, desde las versiones tradicionales hasta propuestas de autor y alternativas de alta cocina.

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El evento se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, desde las 12 horas, en el Hipódromo de Palermo, ubicado en Avenida del Libertador y Dorrego. La entrada será libre y gratuita, por lo que es una opción ideal para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana.

A lo largo de los dos días se podrá recorrer distintas versiones de la milanesa, con opciones que van desde las clásicas preparaciones de bodegón, servidas al plato o en sándwich, hasta combinaciones más originales. Entre las alternativas habrá milanesas elaboradas con entraña, nalga, peceto, bola de lomo, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife, además de opciones con hueso. Algunas de las propuestas utilizarán carnes maceradas o ahumadas para sumar diferentes sabores y texturas.

Llega el Festival de la Milanesa al Hipódromo de Palermo. Foto: GCBA.

También estarán presentes algunas de las variedades más conocidas, como la napolitana, a la parmigiana, fugazzeta, tex mex, a caballo, con cebolla caramelizada, a la maryland y a la suiza. Para acompañarlas se podrán elegir diferentes opciones, entre ellas papas fritas y fettuccines.

El festival también propone explorar las distintas formas de preparar el apanado. Habrá opciones con panko, pan rallado casero de masa madre y pan de miga tostado, mientras que las milanesas podrán servirse en pan de campo, brioche o baguettin.

Por otro lado, la propuesta no estará limitada a la carne vacuna. Durante el festival también se podrán encontrar milanesas de pollo, pescado, seitán y gírgolas, además de alternativas especialmente pensadas para personas veganas y celíacas. De esta manera, el encuentro busca reunir en un mismo lugar las recetas más tradicionales con nuevas formas de preparar uno de los platos emblema de la cocina argentina.

Cuándo y dónde es el Festival de la Milanesa

El Festival de la Milanesa se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, desde las 12 horas, en el Hipódromo de Palermo, en Avenida del Libertador y Dorrego, Ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. Durante las dos jornadas habrá puestos gastronómicos y food trucks para recorrer y probar las diferentes variedades de milanesa.