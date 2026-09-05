Cuenta DNI: ¿cómo aprovechar los descuentos en colectivos, subte y supermercados?

Banco Provincia lanzó una actualización clave para su billetera digital. Los más de 10 millones de usuarios de Cuenta DNI ya pueden realizar pagos sin contacto (NFC) de manera directa desde sus dispositivos móviles. Esta nueva alternativa permite abonar en comercios y medios de transporte de forma rápida, segura y sin necesidad de llevar tarjetas físicas ni dinero en efectivo.

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Durante esta fase inicial, la herramienta está habilitada para tarjetas Visa (débito y crédito) emitidas por la entidad financiera y para celulares con sistema operativo Android. Además de agilizar el proceso de compra mediante la validación biométrica del teléfono, el uso de esta función da acceso a promociones exclusivas y mantiene los beneficios habituales que ofrece Cuenta DNI.

Al utilizar la modalidad sin contacto desde la app, los clientes acceden a reintegros en transporte público, compras en supermercados y locales adheridos:

Transporte público en el AMBA: 100% de reintegro en pasajes de subte, premetro y líneas de colectivos adheridas . Aplica todos los días abonando con Visa Débito mediante NFC desde el teléfono, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta .

100% de reintegro en pasajes de . Aplica todos los días abonando con Visa Débito mediante NFC desde el teléfono, con un tope mensual de . Supermercados Coto: 30% de descuento los días jueves , aplicado directamente en la caja al abonar con Visa Débito NFC, sin tope de reintegro .

30% de descuento los días , aplicado directamente en la caja al abonar con Visa Débito NFC, . Gastronomía en Movistar Arena: 10% de reintegro en locales gastronómicos dentro del recinto, con un tope de $5.000 por tarjeta al mes .

10% de reintegro en locales gastronómicos dentro del recinto, con un tope de . Starbucks: 20% de ahorro todos los días en las bebidas Mocha Latte y Mocha Frappuccino pagando con Visa sin contacto desde el dispositivo.

Las devoluciones y promociones se efectúan de manera automática en las transacciones válidas durante los períodos de vigencia establecidos por la entidad. Asimismo, los pagos con NFC son compatibles con las promociones vigentes para tarjetas de crédito físicas del banco.

Los pagos con NFC desde Cuenta DNI son compatibles con las promociones vigentes para tarjetas de crédito físicas.

Paso a paso: cómo activar los pagos sin contacto en Cuenta DNI

Para habilitar la función, es indispensable tener instalada la última versión de la aplicación en el celular. El trámite requiere unos pocos minutos y se realiza íntegramente desde la plataforma:

Acceder a la sección de tarjetas: Abrir la aplicación Cuenta DNI. En el menú principal, dirigirse a la opción Otras funcionalidades y seleccionar Tarjetas. Seleccionar la tarjeta: Elegir la tarjeta Visa (de débito o crédito) que se va a vincular para los pagos sin contacto. Habilitar la opción NFC: Dentro de los ajustes de la tarjeta elegida, presionar la opción Activar para pagos NFC. Aceptar condiciones: Leer los Términos y Condiciones, marcar la casilla de confirmación y pulsar en Continuar. Validar la identidad: Confirmar la operación mediante el método de seguridad del teléfono (huella dactilar, reconocimiento facial o clave). Finalización de la verificación: La aplicación validará los datos en pocos segundos y confirmará que el plástico quedó registrado correctamente.

Cómo pagar en comercios o lectores con el celular

Una vez configurada la tarjeta, el proceso de cobro es sencillo: