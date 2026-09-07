Descuento del 10% en farmacias y perfumerías con Cuenta DNI: cómo obtenerlo en septiembre 2026

Quienes usan Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, pueden acceder durante septiembre a un descuento del 10% en farmacias y perfumerías. El beneficio está disponible específicamente los miércoles y jueves, por lo que conocer los días de vigencia es clave para aprovecharlo.

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A diferencia de otras promociones de la billetera, que establecen límites semanales o mensuales sobre el dinero que puede recuperarse, esta propuesta no tiene tope de reintegro.

Cómo obtener el 10% de descuento en farmacias y perfumerías

Para aprovechar la promoción hay que utilizar Cuenta DNI en los comercios que participen de la propuesta. El beneficio contempla un 10% de descuento y se puede utilizar durante los miércoles y jueves de septiembre.

El dato que puede hacer más atractiva la promoción para quienes realizan compras de mayor valor es que no existe un tope de reintegro. Es decir, a diferencia de otros descuentos de Cuenta DNI que establecen un máximo de devolución, esta promoción no fija un límite de dinero reintegrado.

De todos modos, antes de realizar la compra conviene verificar que el establecimiento esté incluido entre los comercios adheridos a la promoción. En ese sentido, el Banco Provincia mantiene un listado de los locales alcanzados por los beneficios de Cuenta DNI en la app.

Cuenta DNI: otros descuentos para aprovechar en septiembre 2026

Veterinarias y Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona . Para alcanzar el máximo beneficio hay que realizar consumos por $26.650.

30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de . Para alcanzar el máximo beneficio hay que realizar consumos por $26.650. Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona . El máximo se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de . El máximo se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona , que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de , que se alcanza con compras de $15.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de $18.000 mensuales por persona , para consumos de hasta $45.000.

40% de descuento todos los días, con un tope unificado de , para consumos de hasta $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales, que se alcanza con compras de $15.000.

Cuenta DNI.

Gastronomía, marcas y otros beneficios por el Día del Maestro con Cuenta DNI

Cuenta DNI activó una promoción especial por el Día del Maestro: el viernes 11 de septiembre habrá 30% de descuento en gastronomía, con un tope de reintegro de $15.000 por día y por persona. El máximo se alcanza con consumos de $50.000.

Durante los sábados y domingos continuará el beneficio gastronómico general: 25% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El mismo porcentaje y tope se aplica a los locales gastronómicos adheridos de YPF Full, aunque el beneficio no alcanza la compra de combustibles.

También habrá 30% de descuento en marcas destacadas todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. En librerías de texto habrá 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, mientras que farmacias y perfumerías tendrán 10% los miércoles y jueves, también sin tope.