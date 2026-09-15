Cuenta DNI sumó un beneficio en transporte: cómo viajar gratis en colectivo y subte en el AMBA

Cuenta DNI habilitó un reintegro en transporte del AMBA con tope de $10.000.

En un contexto donde los usuarios buscan alternativas constantes para cuidar el bolsillo, la aplicación Cuenta DNI incorporó una novedosa función que permite recuperar la totalidad del dinero destinado al transporte público diario. Se trata de una bonificación del 100% aplicable en pasajes de colectivos adheridos, subte y Premetro dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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Esta iniciativa impulsada por el Banco Provincia establece un límite de devolución de $10.000 mensuales por cada tarjeta vinculada. Para aprovechar este beneficio, la clave radica en utilizar la tecnología de pago sin contacto directamente desde el celular, prescindiendo por completo del plástico físico al momento de abonar el boleto.

La promoción no demanda trámites presenciales, pero exige cumplir con parámetros financieros y de compatibilidad tecnológica específicos:

Sistema operativo: Poseer un celular Android que cuente con tecnología NFC (Near Field Communication) integrada.

Poseer un celular Android que cuente con tecnología NFC (Near Field Communication) integrada. Actualización: Tener instalada la versión más reciente de la billetera digital en el equipo.

Tener instalada la versión más reciente de la billetera digital en el equipo. Medio de pago: Ser titular de una tarjeta Visa Débito emitida por la entidad bancaria bonaerense.

Ser titular de una tarjeta emitida por la entidad bancaria bonaerense. Vinculación: Activar previamente el plástico para transacciones de proximidad desde el menú interno de la plataforma.

Al tratarse de una herramienta que funciona por aproximación, el usuario que alcance el tope mensual habrá recuperado $10.000 exactos de sus gastos en traslados urbanos.

Cómo configurar el teléfono para abonar el pasaje

El proceso de activación se realiza íntegramente desde el smartphone de manera rápida y segura. Para que el celular reemplace a la tarjeta física frente a los lectores del transporte, se deben seguir estas indicaciones:

Acceder al menú de tarjetas: Ingresar a Cuenta DNI, dirigirse al apartado "Otras funcionalidades" y presionar la opción "Tarjetas". Allí, elegir la Visa Débito que se desea utilizar. Habilitar el sistema sin contacto: Tocar el botón "Activar para pagos NFC". La aplicación desplegará los términos y condiciones, los cuales deben ser aceptados para avanzar. Validar la identidad del usuario: Confirmar la operación mediante el lector de huella dactilar u otro método de seguridad biométrica/clave que posea el dispositivo. El sistema avisará cuando la función quede operativa. Efectuar el pago en el transporte: Al momento de viajar, seleccionar "Pagar con NFC" en la pantalla de la app y acercar el teléfono al lector correspondiente (en el primer uso, el sistema puede solicitar que se fije a Cuenta DNI como aplicación predeterminada).

La clave para acceder al reintegro es pagar con un teléfono Android que tenga tecnología NFC.

Otros descuentos exclusivos al pagar con tecnología NFC

Más allá del ahorro significativo en la movilidad cotidiana, la integración de este formato de cobro abre la puerta a reintegros adicionales en diversos rubros comerciales y gastronómicos, siempre que se abone acercando el celular a la terminal:

Supermercados: 30% de rebaja los días jueves en las sucursales de la cadena Coto.