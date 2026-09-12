Descuento de hasta $15.000 en marcas destacadas con Cuenta DNI: cómo obtenerlo en septiembre 2026

Cuenta DNI renovó sus promociones para septiembre de 2026 y entre los beneficios disponibles se destaca uno que permite ahorrar un 30% todos los días en marcas destacadas. El reintegro tiene un tope mensual de $15.000 por persona, por lo que quienes planifiquen sus consumos pueden aprovechar el beneficio durante todo el mes.

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La promoción está disponible para compras realizadas con dinero en cuenta a través de las funcionalidades habilitadas de Cuenta DNI. Entre las marcas que aparecen en la propuesta de Banco Provincia están Havanna, La Fonte D’Oro, Lucciano’s, Le Pain Quotidien, Guolis, Atalaya, Antares y Balcarce, aunque los comercios adheridos pueden variar según la marca.

Cuenta DNI: cómo conseguir el descuento de $15.000 en septiembre

El beneficio consiste en un 30% de descuento todos los días, con un tope de reintegro unificado de $15.000 por mes y por persona. Para alcanzar ese máximo hay que realizar consumos por $50.000 durante el mes, ya que el 30% de $50.000 equivale justamente a $15.000.

Por ejemplo, una compra de $10.000 genera un reintegro de $3.000. Si los consumos acumulados llegan a $30.000, el ahorro será de $9.000. En cambio, al alcanzar $50.000 en compras adheridas, se llega al tope de $15.000.

Cuenta DNI.

Un punto importante es que el tope es unificado: se consideran en conjunto las compras realizadas durante la vigencia de la promoción en todos los comercios adheridos a esta categoría. Por eso, no se trata de $15.000 disponibles por cada marca, sino de un máximo total mensual por persona.

Cuáles son las marcas destacadas de Cuenta DNI

La promoción alcanza a una selección de marcas reconocidas que participan de los beneficios de Cuenta DNI. Entre las que figuran en la propuesta oficial de septiembre están las siguientes:

Havanna.

La Fonte D’Oro.

Lucciano’s.

Le Pain Quotidien.

Guolis.

Atalaya.

Antares.

Balcarce.

El listado de comercios adheridos puede consultarse en la página de beneficios de Banco Provincia, ya que la promoción no necesariamente alcanza a todos los locales de una misma marca.

La promoción está pensada para consumo familiar y el descuento se aplica sobre el precio de contado. Además, el reintegro no se acredita necesariamente de manera inmediata: Banco Provincia informa que puede verse reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Cómo pagar con Cuenta DNI para acceder al beneficio

Para obtener el 30% de descuento, las compras deben realizarse mediante las modalidades habilitadas por Cuenta DNI, entre ellas Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago y Clave DNI, en los comercios adheridos.

Hay una condición especialmente importante: no se puede obtener el beneficio pagando con Cuenta DNI mediante la lectura de un código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Tampoco aplica si la compra se abona con tarjetas de crédito o débito ni mediante transferencias realizadas desde la aplicación.

Cuenta DNI.

Por eso, para aprovechar el reintegro máximo de septiembre, la clave es acumular $50.000 en consumos adheridos durante el mes y pagar utilizando directamente las modalidades contempladas por la promoción. De esa manera, el ahorro puede llegar a $15.000 por persona.