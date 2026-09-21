Descuentos en Cuenta DNI del 21 al 27 de septiembre 2026: cómo obtenerlos

La penúltima semana de septiembre llega con una nueva oportunidad para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Entre el lunes 21 y el domingo 27, los bonaerenses podrán acceder a beneficios que se distribuyen de acuerdo con el rubro y el día de la compra.

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El esquema contempla promociones que funcionan durante toda la semana y otras que se concentran en determinados días. Entre ellas están los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, librerías, farmacias y perfumerías, gastronomía y veterinarias, además de beneficios específicos en algunos supermercados y marcas adheridas.

Cuenta DNI: descuentos del lunes 21 y martes 22 de septiembre

Durante lunes y martes, continúa el descuento del 20% en comercios de cercanía, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo es necesario acumular compras por $30.000 durante la semana. La promoción abarca comercios adheridos y es válida para consumo familiar.

También están disponibles las promociones específicas de librerías de texto, que ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Para acceder al beneficio hay que pagar con Cuenta DNI en los comercios adheridos.

A estos beneficios se suman las promociones permanentes del mes: 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, con un tope de $6.000 semanales por persona, y 40% en garrafas, con un tope mensual de $18.000. También hay un 40% de descuento en universidades, eventos, entidades educativas y clubes adheridos, con un tope semanal de $6.000.

Miércoles 23 y jueves 24: farmacias y perfumerías

El miércoles y el jueves es el turno de las farmacias y perfumerías, que ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro durante septiembre. El beneficio se aplica en los comercios adheridos y se suma a las promociones generales que funcionan durante la semana.

El 20% de descuento en comercios de cercanía, con tope semanal de $6.000, también continúa vigente ambos días. Además, en determinadas localidades bonaerenses existe una promoción especial que suma beneficios adicionales: el Banco Provincia establece un 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope, en los comercios adheridos a ese programa.

Cuenta DNI.

Quienes compren en ferias y mercados bonaerenses también mantienen durante estos días el 40% de descuento, mientras que las promociones para universidades, clubes y entidades educativas continúan vigentes todos los días del mes.

Viernes 25, sábado 26 y domingo 27: los descuentos para el fin de semana

El viernes 25 todavía se puede aprovechar el 20% de descuento en comercios de cercanía, con un tope semanal de $6.000. También continúan las promociones de ferias, mercados, garrafas, universidades, eventos, clubes y marcas destacadas. Estas últimas ofrecen un 30% de descuento todos los días, con un tope de reintegro mensual de $15.000 por persona.

El sábado 26 y domingo 27 se suman los beneficios destinados al consumo durante el fin de semana. La promoción de gastronomía ofrece un 25% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El máximo se alcanza con consumos por $32.000.

También durante ambos días funciona el beneficio del 25% en gastronomía de locales YPF Full adheridos, con un tope semanal de $8.000 por persona. La promoción corresponde exclusivamente al rubro gastronómico y no incluye la compra de combustibles.

Además, el sábado está vigente el nuevo descuento para veterinarias y pet shops: 30% de ahorro, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo se necesita realizar consumos por aproximadamente $26.650.

Cómo acceder a los descuentos de Cuenta DNI

Para obtener los reintegros, las compras deben realizarse utilizando las modalidades habilitadas por cada promoción, como Pagar QR con dinero en cuenta, Link de Pago, Clave DNI o Cuenta DNI Comercios, siempre en establecimientos adheridos. El Banco Provincia aclara que los beneficios no se aplican a pagos realizados mediante el QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Los reintegros pueden demorar hasta 10 días hábiles en aparecer en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI, según la promoción. Además, cada beneficio tiene sus propios topes, por lo que antes de realizar una compra es recomendable consultar el comercio adherido y las condiciones vigentes.