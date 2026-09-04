Cómo obtener beneficio de hasta $360.000 con Cuenta DNI en septiembre 2026

Septiembre llega con una nueva batería de promociones para quienes utilizan Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Durante el mes se mantienen los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía, garrafas, farmacias y librerías, además de nuevas promociones para veterinarias y pet shops.

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Sin embargo, entre todos los beneficios hay uno que se destaca por el monto: algunas personas pueden acceder a un reintegro del 100% de sus compras realizadas con Cuenta DNI durante un mes, con un tope de hasta $360.000. El dato puede resultar tentador, aunque no es una promoción general para todos los usuarios: hay que cumplir requisitos específicos establecidos por Banco Provincia.

Cuenta DNI: quiénes pueden recibir hasta $360.000

El beneficio está dirigido a clientes y nuevos clientes que comiencen a acreditar sus haberes en Banco Provincia entre el 1° de junio y el 30 de septiembre de 2026.

Para quienes todavía no tienen un paquete de productos, la promoción exige contratar un nuevo paquete o una nueva tarjeta de crédito, de acuerdo con la oferta vigente del banco. En el caso de clientes que ya cuentan con un paquete, también pueden acceder si comienzan a cobrar su sueldo en una cuenta del Banco Provincia.

La cifra final depende del paquete contratado:

Paquete Logros: hasta $360.000 de reintegro.

hasta $360.000 de reintegro. Paquete Evolución: hasta $240.000.

hasta $240.000. Paquete Crecimiento: hasta $120.000.

hasta $120.000. Paquete Impulso o solamente una tarjeta de crédito: hasta $60.000.

El mecanismo es particularmente llamativo: se trata de un reintegro del 100% de las compras, hasta alcanzar el límite correspondiente. El beneficio tiene una duración de un mes y se activa bajo las condiciones establecidas por la entidad bancaria.

Cómo hacer para acceder al reintegro

El primer paso es comenzar a cobrar el sueldo en Banco Provincia. Para quienes todavía no tienen Cuenta DNI, el banco indica que pueden abrirla de manera digital y utilizar el CBU de la cuenta para informárselo al empleador.

Una vez cumplidos los requisitos, las compras que generan el beneficio deben realizarse mediante las funcionalidades habilitadas de Cuenta DNI: “Pagar QR Dinero en Cuenta”, “Link de Pago” o “Pago Clave DNI”. El reintegro se aplica durante un plazo de un mes, contado desde el mes siguiente al de la contratación del paquete o, en determinados casos, desde la primera acreditación del sueldo.

Cuenta DNI.

Por eso, hay un punto importante que conviene mirar antes de hacer cuentas: $360.000 es el tope máximo del beneficio y no significa que Banco Provincia entregue ese dinero de manera automática. Para alcanzar ese monto sería necesario realizar compras por ese mismo valor durante el período en el que rige el reintegro.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2026

El reintegro especial por acreditación de haberes convive con las promociones habituales de Cuenta DNI. Entre las principales, durante septiembre se encuentran:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 semanales por persona.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 semanales por persona. Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un tope de $6.000 semanales.

40% todos los días, con un tope de $6.000 semanales. Garrafas: 40% todos los días, con un tope de $18.000 mensuales.

40% todos los días, con un tope de $18.000 mensuales. Gastronomía: 25% los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales.

25% los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales. Veterinarias y pet shops: 30% todos los sábados, con un tope de $8.000 semanales.

30% todos los sábados, con un tope de $8.000 semanales. Universidades, entidades educativas, eventos y clubes: 40% todos los días, con un tope de $6.000 semanales.

40% todos los días, con un tope de $6.000 semanales. Librerías de texto: 10% los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Día del Maestro: 30% de descuento en gastronomía el 11 de septiembre, con un tope de $15.000 por persona.

Además, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten realizar compras en hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, siempre que la operación se efectúe mediante QR desde la aplicación.