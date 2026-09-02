Con el inicio del nuevo mes, Banco Provincia ratificó el esquema de promociones y descuentos vigentes para los usuarios de Cuenta DNI. La grilla contempla devoluciones en compras de primera necesidad, logística y plataformas de transporte. Además, se sumaron importantes incentivos exclusivos para quienes incorporen su cuenta sueldo a la entidad estatal bonaerense.

{{{htmlAmp}}}

El catálogo completo de tiendas adheridas, topes de devolución y condiciones operativas permanece disponible dentro de la propia aplicación móvil y en los canales digitales oficiales de la institución. La medida de mayor volumen financiero para septiembre está dirigida a las personas que comiencen a percibir sus haberes en el Banco Provincia.

Los clientes que cumplan los requisitos de adhesión antes del 30 de septiembre de 2026 accederán a un 100% de reintegro en consumos abonados con QR, dinero en cuenta, Link de Pago o Clave DNI durante el primer mes. El límite máximo de devolución se define según el producto financiero contratado:

Paquete Logros: tope de hasta $360.000 .

Paquete Evolución: tope de hasta $240.000.

Paquete Crecimiento: tope de hasta $120.000 .

Paquete Impulso o tarjeta de crédito individual: tope de hasta $60.000.

Beneficios diarios, viajes y servicios de entrega

A la par del incentivo para cuentas sueldo, la billetera digital mantiene vigentes distintos esquemas para el consumo cotidiano:

Comercio de cercanía: 20% de rebaja de lunes a viernes en negocios participantes.

Librerías: 10% de ahorro los lunes y martes en firmas adheridas.

Promociones locales: quitas de hasta el 15% entre lunes y jueves, sujetas a convenios municipales.

Delivery con Rappi: 20% de bonificación todos los domingos hasta el 27 de septiembre, con un tope de $5.000 por operación. Válido abonando con tarjetas Visa o Mastercard del banco.

Viajes con Cabify: 20% de ahorro los sábados hasta el 26 de septiembre, con un tope semanal de $5.000 por transacción utilizando tarjetas de crédito de la entidad.

En las opciones de transporte y delivery, los plásticos crediticios pueden utilizarse digitalizados en Cuenta DNI mediante QR o tecnología NFC. La acreditación del descuento no es inmediata en cuenta, sino que impacta en el resumen del resumen bancario.

Finalmente, a través de la modalidad 'Tarjeteá con Cuenta DNI', los usuarios pueden abonar consumos en hasta 3 cuotas sin interés en comercios participantes utilizando plásticos Visa o Mastercard procesados vía QR desde la app. La medida rige hasta el 31 de octubre de 2026 con un Costo Financiero Total del 0%.