Reintegro de hasta 500 mil pesos en agosto con Cuenta DNI: las claves a tener en cuenta

Para disponer del beneficio para jubilados con Cuenta DNI durante todo agosto, los pasos a seguir son pocos y accesibles.

El Banco Provincia puso en marcha una importante medida destinada a aliviar el bolsillo de los adultos mayores. Mediante Cuenta DNI, la billetera digital de la entidad pública bonaerense, los titulares de prestaciones previsionales pueden acceder a un reintegro del 100% en sus consumos durante dos meses consecutivos, permitiendo alcanzar un tope global de ahorro de hasta $500.000 en agosto.

Esta iniciativa busca atenuar el impacto del proceso inflacionario sobre el poder adquisitivo del sector y, al mismo tiempo, impulsar la inclusión financiera mediante el uso cotidiano de medios de pago electrónicos. El monto total que se recupera por las compras realizadas depende de la categoría o paquete de productos que cada usuario tenga contratado con el banco:

Paquete Logros: Permite alcanzar el nivel máximo de devolución, con un límite total de $500.000 .

Permite alcanzar el nivel máximo de devolución, con un límite total de . Otros paquetes de productos: Cuentan con topes fijados en $100.000, $200.000 y $300.000, según las cláusulas de cada cuenta.

En todos los casos, el dinero se deposita directamente en la caja de ahorro vinculada a la aplicación dentro de los 10 días hábiles posteriores a la transacción.

Requisitos y sugerencias para acceder al beneficio con Cuenta DNI

Para disponer del beneficio durante todo agosto, los pasos a seguir son ágiles y accesibles:

Cobrar la jubilación o pensión en el Banco Provincia. Contar con la aplicación Cuenta DNI activa y vinculada a la caja de ahorro personal. Verificar con antelación las bases de la promoción para confirmar la categoría del paquete asignado.

Beneficio de Cuenta DNI para jubilados.

Desde la institución financiera remarcan la importancia de comprobar previamente la correcta asociación de la cuenta en la plataforma móvil antes de efectuar los consumos, garantizando así la acreditación de los fondos sin contratiempos.

Otras promociones de Cuenta DNI en agosto

Más allá del beneficio exclusivo para la clase pasiva, la aplicación móvil mantiene una grilla de promociones para la comunidad de usuarios generales durante el mes:

Garrafas: 40% de descuento en la compra de unidades.

40% de descuento en la compra de unidades. Marcas seleccionadas: 30% de ahorro en comercios adheridos.

30% de ahorro en comercios adheridos. Rubros clave: Promociones en farmacias y librerías.

Promociones en farmacias y librerías. Financiación: Opción de abonar bienes no alimenticios en hasta 3 cuotas sin interés.

Quienes deseen gestionar la adhesión o consultar los detalles de cada programa pueden hacerlo de forma remota a través del canal digital de Cuenta DNI o acudiendo a cualquier sucursal de la red bancaria.

Descuentos en Cuenta DNI por el Día del Niño 2026

En el marco del Día del Niño 2026, las familias buscan alternativas para comprar regalos y, al mismo tiempo, reducir el impacto de esos gastos en el presupuesto. En ese sentido, Cuenta DNI, vuelve a ocupar un lugar central entre las promociones bancarias disponibles para la fecha. La propuesta contempla hasta 30% de descuento, con una característica especialmente atractiva: en determinadas promociones no hay tope de reintegro. La propuesta contempla facilidades en la tienda virtual Provincia Compras, así como en locales físicos adheridos a lo largo y ancho del territorio bonaerense.

El beneficio busca impulsar las compras en comercios adheridos y se suma a las distintas estrategias que los bancos implementan cada año para acompañar una fecha que concentra una importante parte del consumo minorista. Para quienes prefieran adquirir los obsequios en locales de cercanía, el beneficio estará disponible los días viernes 7 y 14, y sábados 8 y 15 de agosto. En estas fechas, abonando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad, se aplicará un 20% de ahorro con la alternativa de pagar en 4 o 6 cuotas sin interés.