Durante todo el mes de septiembre de 2026, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un importante beneficio al consumir en Havanna. La campaña, enmarcada en el programa de "marcas destacadas" del Banco Provincia, resulta ideal tanto para los clásicos desayunos como para la compra de regalos o productos más costosos, ya que funciona todos los días sin limitarse a los fines de semana.

{{{htmlAmp}}}

La promoción ofrece un 30% de descuento sobre el total del ticket, pero cuenta con un tope de devolución establecido en $15.000 por mes y por persona. El porcentaje de ahorro resulta muy atractivo, pero el dato clave para los consumidores es conocer el monto exacto a partir del cual el reintegro deja de crecer. Para conseguir los $15.000 completos, es necesario gastar $50.000. De esta forma, el usuario desembolsa el total y, tras la devolución, termina asumiendo un costo real de $35.000.

Para tener en cuenta a la hora de hacer los números diarios:

Con una compra de $20.000 , regresan $6.000 .

Al abonar $30.000 , el dinero recuperado será $9.000 .

Si se supera la barrera de los $50.000 (por ejemplo, al gastar $70.000), se seguirán recibiendo como máximo los $15.000 estipulados, haciendo que el descuento efectivo sobre el total sea menor al 30%.

Atención al límite unificado y otras marcas destacadas

Un factor decisivo al momento de organizar las compras es que la bonificación comparte su límite con otros comercios gastronómicos. El paraguas de marcas destacadas de la entidad bonaerense también incluye a cadenas como La Fonte D’Oro, Lucciano’s, Atalaya, Antares y Balcarce, entre otras.

Como el tope aplica de manera unificada según las condiciones vigentes de la campaña, es fundamental revisar cuánto saldo del beneficio ya se utilizó en otros locales antes de realizar una compra grande en Havanna.

La promoción de Cuenta DNI es parte del programa de “marcas destacadas” de Banco Provincia e incluye también a La Fonte D’Oro, Lucciano’s, Atalaya, Antares, Balcarce y otros comercios.

Cómo pagar: el detalle para no perder la promoción

Hacer el pedido presencialmente en el local no garantiza que aplique la rebaja si no se cumple con el método de pago correcto. La compra debe concretarse exclusivamente a través de la aplicación utilizando alguna de estas opciones:

Pagar QR con débito en cuenta

Link de Pago

Clave DNI

Cuenta DNI Comercios

Quedan estrictamente afuera los pagos efectuados al escanear códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales, las transferencias comunes y los abonos con tarjetas Visa o Mastercard.

Cuándo se acredita el dinero

El reintegro no se realiza de forma inmediata al pasar por la caja. Por lo tanto, el cliente debe disponer inicialmente del monto total del ticket. El dinero a favor se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la operación. Además, la entidad financiera aclara que esta campaña no es acumulable con otras promociones activas.