Descuentos en Cuenta DNI del 14 al 20 de septiembre 2026: cómo obtenerlos

Cuenta DNI, a billetera virtual del Banco Provincia, renovó sus promociones para septiembre y ofrece durante la semana del 14 al 20 de septiembre de 2026 importantes descuentos en distintos comercios adheridos. El esquema combina beneficios que funcionan todos los días con otros que dependen del día de la semana y del rubro.

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Entre las promociones vigentes aparecen reintegros de hasta el 40% en determinadas categorías, descuentos del 20% en comercios de cercanía y beneficios específicos para gastronomía, mascotas, farmacias, librerías y supermercados. También continúa la posibilidad de realizar compras en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Provincia en comercios adheridos.

Cuenta DNI: qué descuentos hay de lunes a viernes

Uno de los beneficios más amplios es el de comercios de cercanía, que ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo es necesario realizar consumos por $30.000. El beneficio alcanza a los comercios adheridos y contempla distintos rubros de consumo cotidiano.

También hay descuentos específicos según el día:

Lunes 14 y martes 15: las librerías tienen un 10% de descuento , sin tope de reintegro.

las tienen un , sin tope de reintegro. Martes 15: continúan las promociones particulares en supermercados adheridos, entre ellas Nini Mayorista , que tiene un 15% de descuento en las fechas establecidas para septiembre, y Toledo , con 15% los martes.

continúan las promociones particulares en supermercados adheridos, entre ellas , que tiene un 15% de descuento en las fechas establecidas para septiembre, y , con 15% los martes. Miércoles 16 y jueves 17: farmacias y perfumerías ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro .

ofrecen un . Miércoles 16: hay promociones en distintos supermercados del interior bonaerense, además de beneficios específicos en La Anónima, Josimar y Carrefour .

hay promociones en distintos supermercados del interior bonaerense, además de beneficios específicos en . Jueves 17: Chango Más ofrece un 20% de descuento en los locales adheridos.

ofrece un en los locales adheridos. Viernes 18: continúa el beneficio de Cooperativa Obrera en Lobos, que contempla un 15% de descuento los viernes y sábados.

En el caso de los supermercados, las condiciones cambian según la cadena, por lo que es importante revisar el comercio específico antes de realizar la compra. El Banco Provincia mantiene un buscador para consultar los establecimientos adheridos y las condiciones de cada promoción.

Ferias, garrafas, educación y marcas destacadas: los descuentos que siguen toda la semana

Hay beneficios que no dependen del día y pueden aprovecharse durante toda la semana. Uno de los más importantes es el de ferias y mercados bonaerenses, que ofrece un 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. El máximo se alcanza con consumos de $15.000.

También se mantiene un 40% de descuento en garrafas todos los días, con un tope mensual de $18.000 por persona. Para alcanzar ese máximo, el consumo debe llegar a $45.000.

El mismo porcentaje de descuento, 40%, se aplica durante todos los días de septiembre en universidades, eventos, entidades educativas y clubes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. La promoción también contempla buffets, kioscos y fotocopiadoras en universidades.

Además, las marcas destacadas cuentan con un 30% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 por comercio, por mes y por persona. La promoción alcanza a los establecimientos adheridos que figuran en el catálogo oficial del Banco Provincia.

Fin de semana: gastronomía y veterinarias

El sábado 19 llega uno de los beneficios nuevos de septiembre: veterinarias y Pet Shops tienen un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese monto hay que realizar consumos por aproximadamente $26.650. El beneficio estará disponible el sábado 19, ya que la promoción funciona todos los sábados durante septiembre.

La gastronomía también mantiene descuentos durante el fin de semana. Tanto el sábado 19 como el domingo 20, los locales adheridos ofrecen un 25% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

El mismo beneficio se aplica en YPF Full, pero exclusivamente para consumos gastronómicos: el descuento es del 25% los sábados y domingos, con el mismo tope de $8.000. No incluye la compra de combustibles.