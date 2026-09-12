Con el inicio del nuevo mes, Banco Provincia ratificó el esquema de bonificaciones correspondiente a septiembre para su popular aplicación Cuenta DNI. La propuesta incluye el reintegro en carnicerías, dentro de la categoría de comercios de cercanía.

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La iniciativa de la entidad financiera bonaerense contempla un 20% de ahorro operativo de lunes a viernes, fijando un tope de devolución unificado de $6.000 por semana y por usuario. Para absorber la totalidad del beneficio en el lapso semanal, el volumen de consumo acumulado debe alcanzar los $30.000.

¿Cómo funciona el tope compartido entre comercios?

Un aspecto clave de la normativa comercial radica en que el límite semanal no es exclusivo para el rubro carnicería, sino que se distribuye entre el conjunto de establecimientos barriales asociados. Los consumos registrados durante las cinco jornadas hábiles se suman en un mismo cómputo.

Ejemplo práctico: Si un cliente realiza un gasto de $20.000 en una carnicería y luego efectúa una compra por $10.000 en un almacén de barrio adherido, alcanzará la suma total de $30.000, recibiendo el reintegro máximo de $6.000.

Formas de pago válidas y exclusiones de la promoción

Para que la acreditación se efectivice, la transacción debe procesarse mediante el saldo disponible en la caja de ahorros y utilizando los canales propios de la aplicación:

Mecanismos aceptados: Pago mediante código QR con débito directo, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet o Payway, y cobros vía Cuenta DNI Comercios.

Mecanismos no contemplados: Pagos abonados con tarjetas de crédito (Visa o Mastercard), tarjeta de débito física, transferencias entre cuentas y lecturas de QR emitidos por Mercado Pago u otras billeteras del mercado.

La medida está orientada exclusivamente a consumos de índole familiar y minorista. Quedan al margen del beneficio la compra de garrafas, comercios de mascotas, veterinarias, locales gastronómicos y las grandes cadenas de supermercados.

Tiempos de acreditación y compatibilidad con otras ofertas de Cuenta DNI

La devolución del dinero no siempre se refleja de forma instantánea. Las condiciones estipuladas señalan que el monto correspondiente se verá acreditado en la cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores a la realización de la compra.

Por otro lado, la bonificación resulta acumulable con otros programas de la entidad, como los beneficios para franjas etarias específicas, librerías, farmacias o comercios regionales. En cuanto a las restricciones generales, el banco aclara que la promoción quedará cancelada para aquellos clientes que mantengan deudas o morosidad registrada en sus productos financieros.