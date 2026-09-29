El programa del Banco Provincia permite acceder a hasta $50 millones para comprar materiales en comercios adheridos.

Con el propósito de facilitar el financiamiento para proyectos habitacionales y refacciones domésticas, Banco Provincia oficializó el lanzamiento de la línea Préstamo Acá Materiales de Construcción. La nueva herramienta crediticia otorga montos de hasta 50 millones de pesos para la adquisición de insumos, herramientas y equipamiento en establecimientos comerciales asociados al programa.

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La solicitud del beneficio se gestiona de manera completamente virtual a través de las plataformas digitales Cuenta DNI o el sistema Home Banking BIP, eliminando la exigencia de documentación en formato papel y las gestiones presenciales en sucursales.

Montos, tasas de interés y dinámica del trámite

La alternativa de financiamiento contempla plazos de cancelación de hasta 72 cuotas mensuales, las cuales se descuentan mediante débito automático.

Tasas aplicables: El esquema parte de una Tasa Nominal Anual (TNA) desde el 55%, incluyendo condiciones preferenciales para aquellos usuarios que perciben sus haberes mensuales en la institución financiera bancaria.

El esquema parte de una Tasa Nominal Anual (TNA) desde el 55%, incluyendo condiciones preferenciales para aquellos usuarios que perciben sus haberes mensuales en la institución financiera bancaria. Mecanismo de solicitud: El cliente selecciona los productos en el negocio participante, donde se le genera una propuesta personalizada. Una vez aceptados los términos, la aprobación y liquidación del préstamo se concreta directamente en la aplicación móvil o el canal web.

El Banco Provincia cuenta con créditos para dinamizar la construcción y ampliar el acceso a la vivienda de los bonaerenses.

Rubros comprendidos y red de comercios participantes

El programa abarca más de 150 firmas y locales adheridos tanto en el territorio bonaerense como en diferentes puntos del país. El crédito permite financiar la compra de:

Aberturas, pisos, revestimientos y herrajes.

Muebles para baños y cocinas, piezas sanitarias y grifería.

Insumos de pintura, sistemas de domótica y construcción de piscinas.

Todos los términos, reglamentos y el catálogo actualizado de comercios integrados se encuentran publicados en el portal web oficial de la entidad: bancoprovincia.com.ar/prestamoaca.

Los otros créditos del Banco Provincia para dinamizar la construcción y ampliar el acceso a la vivienda

Esta propuesta se integra al abanico de instrumentos habitacionales de la banca pública bonaerense, ya que recientemente amplió su oferta de financiamiento con cuatro alternativas. La principal es el crédito UVA Casa Propia, destinado a construir, ampliar, terminar o refaccionar viviendas, con hasta 250.000 UVA, plazo de 20 años y tasas desde 9% anual más actualización UVA. Incluye una cláusula CVS que busca limitar el impacto de una eventual diferencia entre la evolución de salarios e inflación.

También ofrece préstamos personales para viviendas modulares de hasta $100 millones, sin hipoteca, y financiamiento para materiales de construcción de hasta $50 millones. Se trata de un segmento en constante crecimiento porque ofrece soluciones habitacionales más rápidas y económicas que la construcción tradicional.

A su vez, mantiene una línea hipotecaria tradicional con tasa fija en pesos, destinada a la compra, construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, el cual está disponible tanto para clientes que perciben sus haberes en el banco como para el público en general, incluyendo trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas. El plazo puede llegar hasta 240 meses y tiene un monto máximo equivalente a USD 250 mil, que actualmente son 377,5 millones de pesos.