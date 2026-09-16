Las viviendas modulares se están imponiendo en Argentina como una alternativa cada vez más elegida para quienes buscan una casa rápida, con costos claros y procesos sencillos. Ante este panorama, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, permite acceder a financiación para estas casas.

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Este tipo de construcción industrializada consiste en fabricar módulos en planta, que luego se ensamblan en el terreno, acortando notablemente los tiempos de obra y evitando retrasos por el clima. En la provincia, la demanda de estas casas crece en zonas costeras, serranas y suburbanas, donde muchas familias prefieren evitar las largas esperas y costos variables de la construcción tradicional.

¿Qué ventajas ofrecen las viviendas modulares frente a la construcción tradicional?

Además, las viviendas modulares ofrecen una gran adaptabilidad, ya que sus módulos pueden trasladarse, ampliarse o combinarse según las necesidades de cada familia.

Una ventaja clave es que en menos de 90 días se puede tener la vivienda lista para habitar, con un presupuesto definido desde el principio y un proceso estandarizado que permite mayor previsibilidad. Por eso, estas casas no solo sirven para vivienda permanente, sino también para casas de fin de semana, emprendimientos turísticos o espacios adicionales en el terreno.

Préstamos de hasta $100 millones: los detalles del financiamiento del Banco Provincia

En este contexto, Banco Provincia lanzó una línea de financiamiento especial para casas modulares, que se puede gestionar 100% digital desde Cuenta DNI o Home Banking BIP. El crédito ofrece hasta 100 millones de pesos, con plazos de hasta 96 meses y tasas en UVA más una fija anual del 9% para quienes cobran en el banco, o 15% para otros usuarios.

Lo interesante es que no es necesario tener el terreno a nombre del solicitante para acceder al préstamo, lo que amplía las posibilidades para quienes cuentan con un lote cedido o planean construir en un terreno de terceros. Además, al ser un préstamo personal, no se requiere hipoteca ni gastos de escrituración, simplificando mucho el trámite.

Sin trámites presenciales: el paso a paso para encargar la vivienda desde el celular

El dinero se transfiere directamente a las empresas proveedoras adheridas, que son siete compañías reconocidas dentro de la Cámara Argentina de Construcción Modular e Industrializada (CACMI), como DROP Arquitectura Modular, Ecosan S.A. e IDERO, entre otras. Se espera que más empresas se sumen próximamente para ampliar la oferta.

Para solicitar el crédito, el proceso es simple: primero se elige una empresa adherida y un modelo de vivienda; luego se recibe una cotización y una propuesta de financiamiento personalizada; y finalmente se acepta y valida todo digitalmente, sin presentar papeles ni hacer trámites presenciales. Así, la compra queda formalizada y la vivienda se entrega directamente.

¿Cuánto cuesta una casa modular en Argentina en 2026?

Los precios de referencia varían según el tamaño y la complejidad de la casa modular. Por ejemplo, un módulo de 30 m2 ronda los 31.300 dólares (aproximadamente $47,3 millones), mientras que una vivienda de dos módulos con 54 m2 puede costar unos 49.700 dólares (alrededor de $75 millones). También hay opciones más sofisticadas de hasta 60 m2 en dos plantas, valuadas en unos 66.300 dólares o $100 millones.

El crecimiento de la construcción modular es notable: el sistema Steel Framing creció un 91% entre 2005 y 2023 en Argentina, y la tendencia hacia sistemas industrializados sigue en alza gracias a su rapidez, eficiencia y costos previsibles. Esto convierte a las casas modulares en una solución ideal para quienes buscan resolver su necesidad habitacional con innovación y agilidad.