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Así es la nueva casa que Paula Chaves y Pedro Alfonso construyeron desde cero

La pareja avanza con un hogar diseñado para su familia, con arquitectura abierta, luz natural y un vestidor exclusivo para las camisetas de Pedro. 

15 de septiembre, 2026 | 20.47
Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso se animaron a empezar de cero con la construcción de una casa pensada para adaptarse a las necesidades de su familia. El proyecto se destaca por su estilo moderno y funcional.

Dentro de lo que más se destaca, es su diseño de concepto abierto que prioriza la entrada de luz natural gracias a amplios ventanales con marcos negros que conectan el interior con el jardín.

El exterior combina cemento texturizado en tonos grises con detalles en madera que aportan calidez al interior. En el hogar, los pisos de gran formato en colores claros y las paredes blancas amplifican la sensación de espacio en cada nivel, generando ambientes luminosos y amplios.

Los detalles del interior de la nueva casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso

El living gira en torno a una chimenea de diseño contemporáneo, que aporta un punto de encuentro cálido. La cocina, por su parte, cuenta con superficies generosas, una isla central funcional y ventanas horizontales que permiten una buena ventilación y luz natural. Una escalera moderna conecta las dos plantas, acompañada por puertas corredizas de madera y listones verticales que contrastan con el cemento, aportando estilo y privacidad.

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La distribución de los ambientes estuvo pensada para equilibrar la dinámica familiar. Los espacios comunes se integran a través de grandes ventanales y una galería amplia, ideal para encuentros sociales y eventos familiares. Al mismo tiempo, los cerramientos de madera y la asignación de zonas específicas aseguran la privacidad necesaria para cada miembro de la familia.

Uno de los puntos más destacados del diseño es el vestidor exclusivo para Pedro Alfonso, ideado especialmente para su colección de camisetas de fútbol. Esta idea surgió durante el trabajo con la arquitecta y se suma a un vestidor principal de gran tamaño destinado a la pareja.

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Los muebles de la propiedad siguen la tendencia de tonalidades claras y simples que predomina en la construcción. En las imágenes, Paula mostró una de las decoraciones principales de la casa, siendo un mueble diseñado para cumplir las funciones de ropero, reservando espacio para la ropa de todos los días, y para el calzado, siguiendo de manera contundente la estética de la casa.

En el exterior, la casa cuenta con una galería abierta perfecta para reuniones familiares y eventos, mientras que continúan con la pintura externa y la selección de la vegetación que completará el entorno. La obra avanza con paso firme, acercándose a la definición de los últimos detalles que convertirán esta casa en un verdadero hogar para Paula, Pedro y su familia.

La vivienda ya está en la última etapa de su construcción.

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