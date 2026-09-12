Paula Chaves quedó en el centro de la escena luego de que se conociera una particular advertencia que le hizo a su marido, Pedro Alfonso, hace algunos años. El insólito motivo detrás de esa amenaza generó todo tipo de repercusiones y volvió a poner el foco en la complicidad que caracteriza a la pareja.

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Una charla distendida con final inesperado

Todo salió a la luz durante la visita de Pedro Alfonso a TDL, el programa de OLGA. En medio de una charla relajada, el actor terminó revelando una intimidad de su relación con Paula que nadie esperaba, y que tuvo como protagonista a un tema tan particular como inesperado: su pelo.

Paula Chaves amenazó a Pedro Alfonso.

La frase que lo dejó sin palabras

Según contó el propio Alfonso, la advertencia de su esposa fue tan directa como contundente. "A mí hace un par de años Paula me metió presión. Me dijo: 'Si te quedás pelado, te dejo'", relató entre risas, dejando en evidencia el nivel de humor con el que la pareja atraviesa este tipo de situaciones.

Lejos de tomarse la frase con liviandad, el actor explicó que aquella advertencia terminó jugándole en contra. "Imaginate, el estrés fue peor, se me empezó a caer más rápido el pelo", bromeó, sumando un nuevo capítulo a la larga lista de anécdotas que la pareja suele compartir públicamente.

¿Hace cuantó tiempo están juntos Paula Chaves y Pedro Alfonso?

Pedro Alfonso y Paula Chaves llevan 16 años en pareja. Se conocieron en 2010, durante su paso por ShowMatch, y desde entonces construyeron una relación que fue creciendo con el correr del tiempo. Juntos formaron una familia que hoy integran sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

Con los años, el humor se transformó en una de las marcas registradas del matrimonio, y esta nueva confesión no hizo más que reforzar esa dinámica. Aunque la supuesta amenaza de separación fue contada en tono de chiste, Pedro Alfonso dejó una conclusión que no pasó desapercibida: en su matrimonio, conservar el pelo parece tener una importancia muy particular.