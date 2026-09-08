Así es la casa de campo de Soledad Pastorutti en Arequito con huerta propia y animales

Soledad Pastorutti mantiene una conexión profunda con sus raíces santafesinas, a pesar de su carrera nacional que la lleva a recorrer escenarios y estudios de televisión. Su hogar sigue siendo Arequito, el pueblo donde nació y creció, un lugar que eligió para construir una vida tranquila y lejos del glamour típico de las figuras públicas.

{{{htmlAmp}}}

Su casa de campo forma parte de un extenso predio familiar que se destaca por su estilo campestre, muy distinto a las mansiones modernas dominadas por vidrio y mármol. En este espacio, la madera es protagonista, aportando calidez a los interiores, que reciben abundante luz natural gracias a grandes ventanales que conectan visualmente con el exterior.

Los detalles de la casa de La Sole en el campo

Este diseño busca una continuidad entre la vivienda y el entorno rural, un reflejo de la relación que Soledad siempre mantuvo con Arequito. Aunque su carrera la llevó por largos períodos a Buenos Aires, el pueblo siempre fue su lugar de regreso y el refugio para su familia.

Además de la casa, el predio cuenta con una huerta propia donde la familia cultiva frutas y verduras, integrando la vida cotidiana con la naturaleza. La elección de este estilo de vida también responde al deseo de Soledad de ofrecer a sus hijas una infancia rodeada de un ambiente de pueblo, con espacio para jugar al aire libre y cerca de sus seres queridos.

El jardín de la propiedad es amplio y mucho más que un simple espacio verde: conviven caballos, perros, cabras, gansos e incluso una tortuga, animales que forman parte del día a día y refuerzan esa postal rural tan ligada a la imagen pública de la cantante.

Las trepadoras recorren los muros como si siempre hubieran estado ahí. Hiedras, madreselvas y flores que cambian según la estación suavizan la arquitectura y generan un efecto envolvente, donde la casa parece surgir del paisaje.

El parque también está preparado para momentos de encuentro familiar. Durante el verano, la pileta y un quincho se convierten en puntos de reunión ideales para asados y celebraciones al aire libre, combinando la esencia campestre con la comodidad para recibir visitas.

Lo que hace única esta propiedad es que no es solo una casa aislada en el campo, sino que funciona como un pequeño conjunto residencial familiar, un espacio pensado para compartir y mantener el vínculo con sus raíces y seres queridos.