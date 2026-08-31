Por qué Messi eligió esa canción para su retiro: el día que La Sole le cantó Brindis y lo emocionó hasta las lágrimas con su "regalo"

El reciente anuncio sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina reflotó en la memoria colectiva algunos de los momentos más emotivos de su era dorada con la camiseta albiceleste. Entre esos recuerdos imborrables sobresale la noche en que Soledad Pastorutti le cantó en vivo su clásico Brindis, en el marco del homenaje que la Conmebol le rindió al plantel tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

{{{htmlAmp}}}

Aquella velada regaló una postal única cuando la artista santafesina bajó del escenario para interpretar el tema mirando a los ojos al capitán argentino, recreando de alguna manera el histórico gesto que años atrás había tenido con Diego Armando Maradona. La interpretación generó un silencio cargado de emoción entre los campeones del mundo y tocó las fibras más íntimas del vestuario.

Tras la presentación musical, el propio Messi tomó la palabra para expresar su gratitud por el reconocimiento y destacar el valor simbólico de esa canción para el grupo. "Agradecerle a toda la Conmebol por este homenaje a todos nosotros. A mí por el regalo de recién, que fue muy emocionante, de la Sole", comenzó diciendo el astro rosarino frente al micrófono.

El capitán remarcó la importancia que el tema tuvo durante la gesta mundialista: "Ese tema para nosotros es muy significativo para el vestuario, es una canción muy especial que la escuchamos. Que la Sole esté acá y nos la cante me hacía acordar a ese momento en el que se la cantó al Diego. Que me la cante a mí, que nos la cante a nosotros, fue un momento muy lindo, así que muchísimas gracias".

Soledad Pastorutti y Lionel Messi.

De qué trata Brindis, el tema de La Sole que se convirtió en un himno de la Selección

Soledad Pastorutti grabó Brindis en 2005 para su disco Diez Años de Soledad, en el que festejó su primera década de carrera. A pesar de que tenía apenas 25 años, La Sole ya había vivido una vida llena de éxitos y glorias pero con las conscuencias que eso conlleva; la canción fue escrita por Afo Verde especialmente para ella y retrata a la perfección el día a día de un artista en evolución.

Brindis se convirtió en un himno futbolero por las semejanzas en las vidas de los cantantes y los futbolistas: los viajes constantes, la ausencia en muchos moentos improtantes de la familia y amigos y la constante sensación de estar rindiendo exámen ante la gente.