El mercado inmobiliario sigue mostrando señales preocupantes: el precio de la vivienda sigue subiendo y en ese contexto, las casas prefabricadas, especialmente las construidas con contenedores marítimos, ganaron terreno como una opción rápida y económica para sortear la crisis. Sin embargo, especialistas advierten que esta idea puede ser engañosa.

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Arquitectos remarcan que es fundamental definir qué tipo de vivienda se quiere. En ese sentido, hay cuatro motivos que suelen impulsar la elección de este sistema: la moda, el tiempo, el coste y la calidad.

En cuanto al presupuesto, algunos especialistas reconocen que el costo puede ser cerrado, ya que se firma un contrato, pero advierten que eso no significa que sea barato. De hecho, el arquitecto Damián Gil sostiene que ahí empieza el malentendido: "Construir con contenedores marítimos no es algo barato", afirmó en un vídeo publicado en su canal de YouTube.

En el caso de los módulos marítimos, alertan que “se está usando unas calidades que están en el mínimo”, lo que explica los precios bajos que se suelen anunciar. Otro factor que influye en el precio es la geometría del proyecto, mientras más completa sea la vivienda, mayor será el costo.

Respecto a la rapidez, eso depende de la agenda de la fábrica y no del sistema en sí. Si la producción está comprometida por meses, va a tardar lo mismo que hacerte una vivienda de construcción tradicional. El 90,1% del sector señala que la falta de mano de obra especializada frena el crecimiento del modelo prefabricado.

Además, muchos arquitectos critican la falta de orden en el proceso. Por eso se recomienda seguir una secuencia lógica: primero adquirir el terreno, luego hacer el estudio de viabilidad con el banco y después encarar el proyecto. También se aclara que la vivienda se mide en metros cuadrados construidos, no útiles.

El precio, calidad y velocidad de estas viviendas no siempre son tan ventajosas.

Cuánto cuestan las "casas container"

Los precios varían según el tamaño, la cantidad de módulos y el nivel de terminación, pero hay rangos bastante claros en el mercado actual. En 2026, una casa básica con un contenedor de 20 pies puede costar entre $5,5 millones y $7 millones, también hay opciones más completas o con mejores terminaciones que arrancan desde $9 millones a $12 millones

Por otro lado, viviendas medianas (dos contenedores, mayor superficie) pueden ubicarse entre $18 millones y $25 millones. En cambio los proyectos más grandes y equipados superan los $30 millones. Si se mira el mercado en dólares, los valores también muestran una amplia dispersión con unidades pequeñas entre US$18.000 a US$30.000, casas de 60 m² en US$40.000 a US$60.000 o modelos más completos desde US$65.000 en adelante.

Incluso en plataformas de venta online se encuentran publicaciones desde $7,4 millones hasta más de $32 millones, dependiendo del tamaño y equipamiento. En términos de construcción, el costo también puede medirse por metro cuadrado que ronda entre USD 400 y USD 800/m², generalmente más bajo que el de una obra tradicional .