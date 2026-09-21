Cuenta DNI: así podés activar tu usuario BIP

El Banco Provincia actualizó su aplicación de banca electrónica BIP Móvil, incorporando una reestructuración en la distribución de su menú para agilizar la navegación, accesos directos a las cuentas del usuario y la integración del Token de seguridad dentro de la misma interfaz. La herramienta, a la que también se puede acceder desde Cuenta DNI, permite gestionar operaciones financieras operativas desde el teléfono celular sin necesidad de acudir a una sucursal.

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A través de esta plataforma, los clientes de la entidad pueden efectuar consultas de saldo y últimos movimientos, realizar transferencias inmediatas, abonar impuestos o servicios, saldar resúmenes de tarjetas de crédito y efectuar recargas de saldo para transporte público y telefonía celular. Asimismo, la app habilita la constitución de plazos fijos y el alta de nuevas cuentas de destino para envíos de dinero.

Para los clientes que ya utilicen el servicio de Home Banking (BIP), el acceso a la versión móvil requiere únicamente cumplir con estos pasos:

Descargar la aplicación BIP Móvil desde la tienda de aplicaciones del dispositivo celular. Iniciar sesión ingresando el usuario y la contraseña habituales del sistema BIP. Validar los términos y condiciones de la plataforma para comenzar a operar.

Dos métodos para generar el usuario BIP por primera vez

Quienes no dispongan de credenciales de acceso previas pueden realizar el registro inicial mediante dos modalidades distintas:

Opción 1: A través de la aplicación Cuenta DNI

Ingresar al menú contextual dentro de la app Cuenta DNI y presionar la opción "Alta usuario BIP" .

y presionar la opción . Establecer un nombre de usuario y una contraseña respetando las indicaciones en pantalla, y seleccionar "Continuar".

Los clientes del Banco Provincia que ya utilicen el servicio de Home Banking (BIP), el acceso a la versión móvil requiere únicamente cumplir tres pasos.

Descargar la app BIP Móvil desde la tienda virtual e ingresar con las credenciales creadas en el paso anterior.

desde la tienda virtual e ingresar con las credenciales creadas en el paso anterior. Aceptar los términos y condiciones del servicio.

Opción 2: A través de un cajero automático

Concurrir a una terminal de Banco Provincia / Red Link y seleccionar las opciones: Otras operaciones > Gestión de clave BIP / BIP Móvil y Token de seguridad > Obtener clave .

y seleccionar las opciones: . Generar una clave numérica secreta de seis dígitos. El sistema emitirá un ticket impreso con un nombre de usuario asignado.

Dentro de las 24 horas posteriores, descargar la app BIP Móvil , ingresar en la opción “¿No sos BIP? Registrate” e introducir el usuario del ticket, la clave de seis dígitos y el número de documento.

, ingresar en la opción e introducir el usuario del ticket, la clave de seis dígitos y el número de documento. Completar el formulario definiendo el usuario y clave definitivos, y aceptar los términos y condiciones para finalizar la adhesión.

Desde la entidad bancaria recordaron que determinadas transacciones dentro de la plataforma requerirán de la validación del Token de seguridad para confirmar la operación de forma protegida.