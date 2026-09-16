El Banco Provincia presentó una nueva línea de créditos UVA para la compra de vehículos nuevos y usados, que se suma a propuestas similares del Banco Nación y Toyota Argentina. La entidad bonaerense facilita hasta el 100% del valor del auto con montos que van desde 100 mil hasta 50 millones de pesos, sujetos a evaluación crediticia.

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Estos préstamos se ofrecen en dos modalidades: la UVA, con una tasa desde UVA + 6% anual y plazos de 12 a 48 meses; y la tradicional, con tasa fija desde 55% anual y plazos entre 12 y 72 meses.

Tasa fija vs. UVA: la diferencia clave en el valor de las cuotas iniciales

"Por cada $10 millones financiados, la cuota estimada es de aproximadamente $477 mil mensuales en la modalidad de tasa fija a 72 meses, mientras que en la línea UVA +6% la cuota inicial ronda los $235 mil a 48 meses. En este último caso, las cuotas evolucionan de acuerdo con la actualización de la UVA. Estos son valores orientativos y la cuota definitiva puede variar según el perfil del cliente, el plazo elegido y las condiciones comerciales vigentes", ejemplificó la entidad en un comunicado.

Los clientes que cobran su sueldo en el Banco Provincia acceden a tasas preferenciales. La compra debe realizarse en concesionarias seleccionadas por el gobierno bonaerense, y el proceso es completamente digital: tras elegir el vehículo en un comercio adherido, se confirma la operación desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin trámites presenciales.

Red de comercios adheridos y gestión 100% digital con Cuenta DNI

Actualmente, esta línea está disponible en más de 70 concesionarias de la provincia de Buenos Aires, con planes para sumar más próximamente. Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Banco Provincia para expandir su oferta digital y diversificar sus productos de financiamiento, que también incluyen préstamos para motos, casas modulares, materiales de construcción y servicios varios.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al crédito del Banco Provincia?

En cuanto a quiénes pueden acceder, la calificación crediticia es clave. Los montos máximos llegan a 50 millones de pesos, con plazos flexibles según la modalidad elegida. Las tasas para préstamos UVA varían entre UVA + 6% a 14% TNA, diferenciando entre quienes cobran o no sus haberes en el banco. Para créditos en pesos con tasa fija, las tasas oscilan entre 55% y 75% anual.

"Elegís tu auto 0 km o usado en una empresa adherida. El comercio te ofrece el préstamo con condiciones personalizadas. Si aceptás, recibís la oferta cerrada para confirmar desde Cuenta DNI o Home Banking BIP. ¡Listo! Ya podés disfrutar tu auto", recalcaron desde Banco Provincia.