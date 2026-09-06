Las 5 marcas de autos con más tradición en la historia de Argentina

La historia del automóvil en Argentina está directamente relacionada con un grupo de marcas que acompañaron el crecimiento de la industria durante décadas. Algunas llegaron hace más de un siglo, otras comenzaron a fabricar localmente durante el fuerte desarrollo industrial de los años 50 y 60. Si se tienen en cuenta su permanencia, producción nacional y modelos históricos, Ford, Chevrolet, Fiat, Renault y Peugeot aparecen entre las cinco de mayor tradición.

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1. Ford

Ford tiene argumentos para ocupar el primer lugar. La compañía comenzó sus actividades en Argentina en 1913, apenas diez años después de la creación de Ford Motor Company, y fue la primera automotriz en radicarse en el país. Más adelante inauguró su complejo industrial de General Pacheco en 1961.

Por sus líneas pasaron vehículos fundamentales para la historia local, como el Ford Falcon, F-100, Fairlane, Taunus, Sierra y Escort. El Falcon, particularmente, se transformó en uno de los modelos más reconocibles del parque automotor argentino, mientras que la F-100 construyó una fuerte relación con el campo y el trabajo. Actualmente, Pacheco continúa siendo un centro productivo clave con la Ranger.

2. Chevrolet

El desembarco industrial de General Motors ocurrió en 1925, por lo que Chevrolet ya acumula más de un siglo de historia vinculada al país. A lo largo de diferentes etapas produjo vehículos que terminaron convirtiéndose en símbolos de sus respectivas generaciones.

Entre ellos aparecen la Chevrolet C10, Chevrolet 400 y Chevy, protagonistas también de la histórica rivalidad con Ford. Décadas después, el Corsa se convirtió en otro fenómeno: fue durante años uno de los vehículos más reconocidos y accesibles del mercado argentino.

3. Fiat

Pocas marcas están tan relacionadas con la motorización masiva de las familias argentinas como Fiat. La producción nacional comenzó en 1960 y uno de sus primeros grandes protagonistas fue el Fiat 600, popularmente conocido como “Fitito”. El primer ejemplar argentino salió de la planta de Caseros el 8 de abril de aquel año.

Después llegaron vehículos como el Fiat 128, 125, 147, Duna, Uno y Palio, muchos de ellos caracterizados por mecánicas sencillas, tamaño compacto y costos relativamente accesibles. Esa continuidad hizo que diferentes generaciones de argentinos tuvieran algún Fiat dentro de su historia familiar.

4. Renault

La historia industrial de Renault está estrechamente relacionada con Córdoba. La marca se asoció con IKA en 1959 y comenzó a fabricar modelos como Dauphine y Gordini en Santa Isabel. Con el tiempo llegarían algunos de sus mayores éxitos.

El Renault 4, Renault 6, Renault 12, Renault 18, Fuego, Renault 9, Clio y Kangoo construyeron una presencia enorme en Argentina. Especialmente el Renault 12 se convirtió en uno de esos autos asociados a la familia, los viajes y el uso cotidiano durante décadas.

5. Peugeot

Finalmente aparece Peugeot, cuya historia moderna en Argentina comenzó con la llegada del 403 en 1957 y posteriormente con su producción nacional. Durante los años 60, el 404 consolidó a la marca, pero fue el Peugeot 504 el que alcanzó un lugar privilegiado dentro de la cultura automotriz local.

Más adelante aparecerían nombres igualmente recordados como 505, 405, 306, 206 y 307. Peugeot construyó históricamente una imagen vinculada al confort, comportamiento rutero y diseño. Elegir solamente cinco deja inevitablemente afuera a fabricantes fundamentales como Volkswagen, Citroën, Toyota o Mercedes-Benz. Sin embargo, por antigüedad, fabricación local y cantidad de vehículos que quedaron en la memoria colectiva, Ford, Chevrolet, Fiat, Renault y Peugeot forman una parte indispensable de la historia del auto argentino.