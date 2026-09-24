Ni ladrillos ni cemento: cómo es el innovador sistema europeo para construir una casa en solo 7 días

La industria de la construcción sumó una innovación que promete cambiar la forma de levantar viviendas: una empresa alemana creó un sistema de bloques de madera maciza que se ensamblan como piezas de LEGO y permiten armar el casco de una casa en apenas una semana, sin usar cemento, tornillos ni materiales sintéticos.

{{{htmlAmp}}}

La tecnología, desarrollada por la firma NiTO Holzstein, se basa en piezas modulares de madera estructural certificada que encajan entre sí mediante un mecanismo de machihembrado. Esto elimina la necesidad de mortero, anclajes metálicos o adhesivos, y permite que un trabajador capacitado arme un metro cuadrado de pared en menos de un minuto.

Cómo funciona el sistema de bloques de madera

Cada bloque está fabricado con madera estructural de clase C24, un material muy utilizado en Europa por su resistencia y estabilidad. Incluso las uniones internas se realizan con clavos de madera, lo que evita por completo el uso de componentes metálicos y facilita el reciclaje al final de la vida útil del edificio.

Esta característica también simplifica futuras reparaciones, remodelaciones o ampliaciones y reduce la presencia de sustancias químicas en el interior de las viviendas. El resultado es una estructura íntegramente de madera, capaz de soportar cargas y adaptarse a distintos proyectos residenciales.

Ventajas y rapidez de ejecución

El principal beneficio del sistema es la velocidad de montaje: al tratarse de piezas prefabricadas, el armado requiere menos tiempo y recursos que la construcción tradicional. Según la empresa, el casco estructural de una vivienda unifamiliar puede completarse en aproximadamente siete días.

Entre las ventajas más destacadas figuran la menor duración de la obra, la reducción del consumo energético durante la construcción, el menor uso de maquinaria pesada, la disminución de costos laborales en la etapa estructural y una mayor facilidad para proyectos de autoconstrucción asistida. Si bien siguen siendo necesarios profesionales para instalaciones eléctricas, techos y fundaciones, la tecnología simplifica notablemente la construcción de los muros.

Certificación oficial y usos permitidos

A diferencia de otros prototipos, este sistema ya fue homologado por el Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt), lo que habilita su uso en edificaciones reales. Los bloques pueden emplearse para levantar edificios de hasta dos plantas más ático, incluyendo viviendas unifamiliares, casas de vacaciones, pequeños comercios, garajes, talleres y anexos.

La certificación oficial garantiza que las estructuras cumplen con los estándares de seguridad exigidos para construcciones permanentes, abriendo la puerta a una alternativa más rápida, sustentable y económica para el futuro de la vivienda.