Los últimos días para comprar con descuento en carnicería con Cuenta DNI en septiembre 2026: cómo obtenerlo

Quedan pocos días para aprovechar en septiembre uno de los beneficios de Cuenta DNI que permite reducir el costo de las compras de carne. La promoción de Banco Provincia contempla un 20% de descuento en comercios de cercanía, categoría que incluye carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

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El beneficio funciona de lunes a viernes durante todo septiembre y tiene un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. De esta manera, quienes todavía no utilizaron la promoción pueden aprovechar los últimos días del mes para acceder al descuento, siempre que realicen la compra en un comercio adherido y utilicen una de las modalidades de pago habilitadas.

Cuenta DNI: cuánto devuelve por las compras en carnicerías

Durante septiembre, Banco Provincia ofrece un 20% de descuento en comercios de cercanía, entre los que están las carnicerías. El tope de devolución es de $6.000 por semana y por persona.

Para obtener el reintegro máximo es necesario acumular $30.000 en consumos alcanzados por la promoción. En ese caso, el 20% de descuento representa una devolución de $6.000.

El tope es unificado, por lo que no se calcula de manera independiente en cada comercio. Banco Provincia toma en cuenta el total de las compras realizadas durante la semana, de lunes a viernes, en los comercios adheridos que forman parte de esta promoción.

La promoción es válida para consumo familiar y el reintegro se acredita en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.

Cómo obtener el descuento en carnicerías con Cuenta DNI

Para acceder al beneficio hay que realizar la compra en un comercio adherido y pagar con alguna de las modalidades contempladas por Banco Provincia: Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales POS o Cuenta DNI Comercios.

Un punto importante es que no alcanza con pagar utilizando cualquier billetera digital. La promoción no aplica a compras realizadas con Cuenta DNI mediante la lectura del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Tampoco corresponde el reintegro cuando se abona con tarjetas de crédito o débito o mediante transferencias realizadas desde la aplicación.

Cuenta DNI.

Además, el beneficio no se acumula con otras promociones o descuentos vigentes y está destinado a compras minoristas de consumo familiar.

Cuándo se puede aprovechar el beneficio

La promoción para comercios de cercanía está vigente hasta el 30 de septiembre de 2026. Por lo tanto, durante los últimos días del mes todavía es posible realizar compras de carne en carnicerías adheridas y acceder al reintegro correspondiente, siempre dentro de los días habilitados.

La promoción forma parte de una grilla más amplia de descuentos que Banco Provincia ofrece durante septiembre. Entre otros beneficios, Cuenta DNI mantiene un 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, con un tope de $6.000 semanales, mientras que la gastronomía ofrece un 25% de ahorro los sábados y domingos, con un máximo de $8.000 por semana.