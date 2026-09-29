Cuenta DNI: uno por uno, los descuentos para aprovechar antes de que termine septiembre

En la recta final del mes de septiembre, las herramientas financieras digitales continúan siendo un recurso clave para organizar las compras del hogar. A través de la billetera Cuenta DNI, el Banco Provincia sostiene una serie de bonificaciones vigentes en comercios de barrio, locales gastronómicos, servicios de garrafas y tiendas especializadas.

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Los más de 10 millones de usuarios de Cuenta DNI podrán acceder en los últimos días del mes a una amplia oferta de descuentos y beneficios en distintos rubros, con una nueva promoción especial para compras en veterinarias y Pet Shops. Además, se mantiene la promoción de gastronomía los fines de semana con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona y el beneficio para locales gastronómicos de YPF Full los sábados y domingos, también con un tope de reintegro de $8.000.

La lista de descuentos con Cuenta DNI para maximizar el ahorro en fin de mes

Las promociones vigentes abarcan diversos sectores de consumo masivo con topes diferenciados por semana o por mes:

Comercios de cercanía: Ofrece un 20% de ahorro de lunes a viernes, con un techo de devolución de $ 6.000 semanales por usuario (se alcanza al consumir $ 30.000).

Ofrece un de lunes a viernes, con un techo de devolución de semanales por usuario (se alcanza al consumir $ 30.000). Veterinarias y locales de mascotas: Dispone de un 30% de bonificación los sábados, con un límite de $ 8.000 por semana y por persona (requiere un gasto de $ 26.650 para el reintegro completo).

Dispone de un los sábados, con un límite de por semana y por persona (requiere un gasto de $ 26.650 para el reintegro completo). Ferias y mercados bonaerenses: Cuenta con un 40% de descuento diario, fijando el tope semanal en $6.000 (equivalente a$ 15.000 en compras).

Garrafas: Presenta un 40% de reintegro todos los días, con un tope mensual de $ 18.000 por persona (se logra con consumos acumulados de $ 45.000).

Presenta un todos los días, con un tope mensual de por persona (se logra con consumos acumulados de $ 45.000). Clubes, universidades y entidades educativas: Aplica un 40% de descuento diario, con un máximo de $ 6.000 por semana (se alcanza al gastar $ 15.000).

Aplica un diario, con un máximo de por semana (se alcanza al gastar $ 15.000). Gastronomía: Brinda un 25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000 (requiere compras por$ 32.000).

Cuenta DNI ofrece un 20% de ahorro de lunes a viernes en carnicerías, con un techo de devolución de $ 6.000 por semana.

YPF Full: Ofrece un 25% de rebaja los fines de semana en locales de la red adheridos para consumos gastronómicos, con un techo de $ 8.000 semanales por persona (el beneficio no aplica al expendio de combustibles).

Ofrece un los fines de semana en locales de la red adheridos para consumos gastronómicos, con un techo de semanales por persona (el beneficio no aplica al expendio de combustibles). Marcas destacadas: Otorga un 30% de descuento todos los días, con un límite mensual de $ 15.000 por usuario (se obtiene al realizar consumos por $ 50.000).

Otorga un todos los días, con un límite mensual de por usuario (se obtiene al realizar consumos por $ 50.000). Librerías de texto: Otorga un 10% de rebaja los lunes y martes, sin límite de reintegro .

Otorga un los lunes y martes, . Farmacias y perfumerías: Ofrece un 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de devolución.

Pago en cuotas y modalidades habilitadas

En paralelo a las bonificaciones directas en compras cotidianas, la plataforma brinda la posibilidad de financiar consumos a través de tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación. Hasta el 30 de septiembre inclusive, se pueden abonar compras mediante escaneo de código QR en hasta tres cuotas sin interés en establecimientos adheridos, quedando excluidos de esta opción los comercios del rubro alimenticio.