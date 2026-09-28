Descuentos en Cuenta DNI del 28 de septiembre al 4 de octubre 2026: cómo obtenerlos

La última semana de septiembre llega con distintas promociones de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Los beneficios abarcan comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados, farmacias, librerías, gastronomía y otros rubros, aunque cada descuento tiene sus propios días de vigencia y topes de reintegro.

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Para aprovecharlos, es fundamental prestar atención al calendario: algunos beneficios están disponibles determinados días de la semana, mientras que otros tienen vigencia durante todo septiembre. Además, Banco Provincia cuenta con promociones específicas que se extienden hasta diciembre de 2026.

Cuenta DNI: qué descuentos se pueden aprovechar del lunes 28 al miércoles 30 de septiembre

Lunes 28 de septiembre

Los bonaerenses pueden acceder al 10% de descuento en librerías de texto, sin tope de reintegro, y al beneficio de 20% en comercios de cercanía, con un tope de $6.000 por semana y por persona. Este último beneficio contempla comercios adheridos y requiere realizar el pago mediante las modalidades habilitadas de Cuenta DNI.

Además, existen promociones especiales por localidad: determinados comercios adheridos ofrecen 15% de ahorro los lunes y martes, con un tope de $7.000 por comercio, por semana y por persona. La promoción está prevista desde el 1 de septiembre hasta el 29 de diciembre de 2026.

Martes 29 de septiembre

Continúa el descuento de 10% en librerías y el beneficio de comercios de cercanía. También es una de las jornadas en las que funcionan las promociones especiales de determinados comercios y localidades.

Miércoles 30 de septiembre

Se suma el 10% de descuento en farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro. También continúa el beneficio de comercios de cercanía durante el último día de vigencia de la promoción de septiembre.

En supermercados también hay promociones específicas según la cadena. Durante septiembre, por ejemplo, Carrefour ofrece 10% los miércoles sin tope, mientras que La Anónima y Josimar cuentan con beneficios propios ese día. En el interior bonaerense también hay supermercados adheridos con promociones particulares.

Ferias, garrafas y otros beneficios: descuentos que siguen vigentes

Entre los beneficios de mayor alcance está el de ferias y mercados bonaerenses, que ofrece 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona. Para alcanzar ese máximo es necesario realizar consumos por $15.000.

También continúa durante septiembre el descuento del 40% en garrafas, con un tope mensual de $18.000 por persona. A esto se suma el beneficio del 40% en universidades, eventos, entidades educativas y clubes adheridos, con un máximo de $6.000 semanales.

Cuenta DNI.

Para quienes tienen mascotas, septiembre incorporó una promoción especial: 30% de descuento en veterinarias y pet shops los sábados, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Como el último sábado de septiembre es el 26, este beneficio ya no estará disponible dentro de la semana del 28 al 30.

Lo mismo ocurre con el descuento de gastronomía e YPF Full, que ofrece 25% los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona: la última oportunidad correspondiente a septiembre fue el fin de semana del 26 y 27.

¿Qué pasa con los descuentos de Cuenta DNI del 1 al 4 de octubre?

El cambio de mes es importante porque no todos los beneficios de septiembre continúan automáticamente en octubre. Banco Provincia informó promociones específicas que sí tienen una vigencia más extensa.

Entre ellas está el descuento especial para determinados comercios de localidades: 15% los lunes y martes, con un tope de $7.000 por comercio, por semana y por persona, vigente hasta el 29 de diciembre de 2026. Por lo tanto, durante esta semana el beneficio puede aprovecharse el lunes 28 y martes 29 de septiembre, pero también tendrá continuidad en octubre.

Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

Para acceder a las promociones es necesario pagar mediante Cuenta DNI y respetar la modalidad de pago indicada para cada beneficio. Los comercios adheridos y las condiciones pueden consultarse desde los canales oficiales de Banco Provincia.

La recomendación práctica para esta última semana de septiembre es revisar qué promoción corresponde al comercio elegido, qué día está vigente y cuál es el tope de reintegro antes de pagar.