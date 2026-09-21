Descuento en carnicerías y ferias con Cuenta DNI: cómo ahorrar esta semana hasta $6.000 en septiembre 2026

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, mantiene durante septiembre una serie de promociones destinadas a reducir el costo de las compras cotidianas. Entre ellas están los descuentos para comercios de cercanía, que incluyen rubros como las carnicerías, y un beneficio específico para ferias y mercados bonaerenses.

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Durante esta semana, del lunes 21 al domingo 27 de septiembre, los bonaerenses pueden acceder a ambos beneficios, aunque con porcentajes y condiciones diferentes. En las ferias y mercados, el ahorro alcanza el 40% todos los días, mientras que para los comercios de cercanía la bonificación es del 20% de lunes a viernes.

Descuento en carnicerías con Cuenta DNI: cuánto se puede ahorrar

Las compras en carnicerías adheridas están contempladas dentro de la promoción de comercios de cercanía de Cuenta DNI. El beneficio establece un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.

Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario acumular $30.000 en compras durante la semana. El límite es unificado, por lo que se consideran conjuntamente las compras realizadas en los distintos comercios adheridos alcanzados por esta promoción durante el período de lunes a viernes.

Cuenta DNI.

La promoción es válida para consumo familiar y contempla distintas modalidades de pago habilitadas por Cuenta DNI, entre ellas Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales POS y Cuenta DNI Comercios. El beneficio no se aplica cuando se utiliza el QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días

El beneficio específico para ferias y mercados bonaerenses ofrece un descuento mayor: 40% todos los días de septiembre, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para obtener el máximo beneficio se necesita realizar compras por $15.000.

Esto significa que una compra de $15.000 alcanzada por la promoción genera un reintegro de $6.000, siempre que el comercio esté adherido y se cumplan las condiciones establecidas por Banco Provincia.

A diferencia del beneficio para comercios de cercanía, esta promoción funciona de lunes a domingo, por lo que durante la semana del 21 al 27 de septiembre se puede utilizar cualquier día, dentro de los establecimientos participantes.

Para acceder a los beneficios es necesario pagar utilizando las modalidades habilitadas por Cuenta DNI y realizar la compra en un comercio adherido. Además, el reintegro no aparece de manera inmediata: las condiciones oficiales indican que puede verse reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.