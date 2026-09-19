Cuenta DNI: qué día devuelve $8.000 en septiembre 2026 y cómo obtenerlo

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renovó sus promociones para septiembre de 2026 y sumó un beneficio especialmente dirigido a quienes tienen mascotas. Durante determinados días del mes, es posible obtener un 30% de ahorro en veterinarias y pet shops adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por persona.

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La promoción tiene una particularidad que conviene tener en cuenta antes de hacer una compra: el beneficio funciona los sábados de septiembre. Para obtener la devolución máxima hay que alcanzar un determinado monto de consumo y realizar el pago mediante alguna de las modalidades habilitadas por Cuenta DNI.

Cuenta DNI: qué día devuelve hasta $8.000

El beneficio de septiembre está disponible todos los sábados del mes en veterinarias y pet shops adheridos. La promoción contempla un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y por semana.

Para alcanzar los $8.000 de devolución es necesario realizar compras por aproximadamente $26.667. Por ejemplo, una compra de $10.000 genera un reintegro de $3.000, mientras que un consumo de $20.000 permite recuperar $6.000. Si el gasto llega aproximadamente a $26.667, se alcanza el máximo de $8.000.

El reintegro no necesariamente aparece de manera inmediata. De acuerdo con las condiciones de la promoción, puede verse reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Qué se puede comprar con el descuento de Cuenta DNI

La promoción alcanza las compras realizadas en veterinarias y pet shops adheridos. Esto permite utilizar el beneficio para distintos productos y servicios relacionados con el cuidado de las mascotas, aunque la inclusión concreta puede depender del comercio y de las condiciones de la operación.

Entre los productos y servicios que pueden encontrarse en estos establecimientos están los alimentos balanceados, antiparasitarios, artículos de higiene, camas, cuchas, correas, collares, juguetes y snacks. También pueden existir servicios veterinarios, baños y peluquería, aunque conviene consultar antes con el comercio si la operación específica está alcanzada por la promoción.

Cuenta DNI.

Banco Provincia dispone además de un buscador para consultar los establecimientos adheridos. De esta manera, antes de realizar la compra, los usuarios pueden verificar si la veterinaria o pet shop donde piensan consumir forma parte de la promoción.

Cómo obtener el reintegro de Cuenta DNI

Para acceder al beneficio no alcanza simplemente con tener instalada la aplicación. El pago debe realizarse mediante alguna de las modalidades habilitadas por Cuenta DNI y en un comercio que participe de la promoción.

Las alternativas contempladas incluyen:

Pagar QR , con débito directo en cuenta.

, con débito directo en cuenta. Link de pago enviado por el comercio.

enviado por el comercio. Clave DNI en terminales Posnet habilitadas.

en terminales Posnet habilitadas. Cuenta DNI Comercios.

La promoción no aplica a pagos realizados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito ni a transferencias efectuadas desde la aplicación. Tampoco alcanza automáticamente a cualquier comercio que acepte pagos digitales: debe tratarse de un establecimiento adherido.