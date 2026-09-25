Cuenta DNI: cómo ahorrar hasta $8.000 en salidas a comer este fin de semana del 26 y 27 de septiembre 2026

El último fin de semana de septiembre llega con una oportunidad para quienes tienen pensado salir a comer. Cuenta DNI mantiene un beneficio del 25% de descuento en gastronomía durante los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

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De esta manera, durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026, los usuarios de la billetera digital de Banco Provincia podrán aprovechar la promoción en los comercios adheridos y reducir el costo de sus consumos gastronómicos.

Cuenta DNI: cómo ahorrar hasta $8.000 en gastronomía este fin de semana

La promoción ofrece un 25% de descuento, con un tope de reintegro unificado de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo es necesario realizar consumos por $32.000, ya que el 25% de esa suma equivale a $8.000.

El tope es unificado: se considera el total de las compras realizadas durante la semana en los comercios adheridos a la promoción. Por lo tanto, no es necesario gastar los $32.000 en una sola salida.

Por ejemplo, si una persona realiza un consumo de $20.000, obtiene un reintegro de $5.000. Si acumula compras por $32.000 durante el período correspondiente, alcanza el máximo de $8.000.

Cómo acceder al beneficio de Cuenta DNI

Para obtener el descuento es necesario pagar utilizando Cuenta DNI y alguna de las modalidades habilitadas por la promoción: Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios, siempre en establecimientos adheridos.

El beneficio no aplica si se utiliza Cuenta DNI para escanear códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Tampoco corresponde para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, tarjeta Visa Débito o transferencias efectuadas desde la aplicación.

Cuenta DNI.

Además, el reintegro se acredita en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. La promoción es exclusiva para consumo familiar y no se acumula con otras promociones o descuentos vigentes.

Qué días se puede aprovechar el descuento

El beneficio gastronómico está vigente todos los sábados y domingos de septiembre de 2026. Por lo tanto, el sábado 26 y domingo 27 de septiembre serán las últimas jornadas del mes para aprovechar esta promoción.

El Banco Provincia cuenta además con un buscador oficial de comercios adheridos, donde se puede consultar qué establecimientos participan de la promoción antes de realizar el consumo.