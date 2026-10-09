Descuento del 25% con Cuenta DNI para comer en un famoso local de hamburguesa: qué día y cómo obtenerlo

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece promociones para ahorrar en distintos comercios durante octubre. Entre las propuestas destaca un beneficio especial en Mostaza, la reconocida cadena de hamburgueserías, que permite obtener descuentos al pagar con la aplicación o utilizar una tarjeta de crédito mediante tecnología NFC.

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La promoción contempla dos modalidades de ahorro: un 25% de descuento al pagar con dinero en cuenta y un 30% al abonar con tarjeta de crédito mediante NFC. Los beneficios están disponibles todos los jueves y viernes, aunque cada alternativa tiene un tope de reintegro semanal diferente.

Cuenta DNI en Mostaza: qué días hay descuentos y cuáles son los topes

Los clientes que quieran aprovechar la promoción en Mostaza pueden acceder a los beneficios todos los jueves y viernes, de acuerdo con las condiciones informadas por el Banco Provincia. Las opciones disponibles son:

25% de descuento: al pagar con dinero en cuenta a través de Cuenta DNI, con un tope de reintegro de $8.000 semanales.

al pagar con dinero en cuenta a través de Cuenta DNI, con un tope de reintegro de $8.000 semanales. 30% de descuento: al pagar con tarjeta de crédito mediante NFC, con un tope de reintegro de $15.000 semanales.

Cuenta DNI.

La diferencia entre ambas alternativas está en el porcentaje de descuento, el medio de pago y el límite de reintegro. Por eso, antes de realizar una compra, conviene revisar qué modalidad se adapta mejor al consumo previsto y verificar las condiciones vigentes de la promoción.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2026

Además del beneficio para comercios de cercanía, la billetera digital ofrece otras promociones durante octubre:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. Pet shops: 30% de descuento los sábados, con un tope de $8.000 semanales por persona.

30% de descuento los sábados, con un tope de $8.000 semanales por persona. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana y por persona.

25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona.

30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Además, se mantienen otras promos en supermercados con dinero en cuenta: