Cuenta DNI en supermercados: uno por uno, los días de descuentos en octubre

La billetera digital gratuita de Banco Provincia oficializó la nómina de promociones activas para la compra de alimentos y artículos de primera necesidad en supermercados durante el mes de octubre. La propuesta de Cuenta DNI abarca devoluciones en el acto, reintegros semanales y beneficios adicionales para quienes perciben jubilaciones y pensiones mediante la aplicación, quienes disponen de un 5% extra en las compras abonadas con saldo en cuenta.

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La principal novedad del esquema radica en la incorporación de pagos con tarjetas de crédito Visa emitidas por la entidad. A través de la tecnología inalámbrica NFC desde la propia app, los usuarios pueden acceder a bonificaciones del 20% en sucursales adheridas aunque no posean fondos depositados al momento de abonar.

Las cadenas Día y Chango Más sumaron dos instancias exclusivas para quienes utilicen sus tarjetas Visa de Banco Provincia desde la plataforma digital mediante contactless:

Día: 20% de ahorro todos los lunes, sin límite de devolución.

Chango Más: 20% de descuento los días jueves, sin tope de reintegro.

Cronograma de promociones abonando con dinero disponible en la app de Cuenta DNI

Para quienes opten por abonar mediante el saldo precargado o disponible en su cuenta, el esquema semanal se distribuye según la firma comercial:

Lunes en Día: 10% de rebaja sin tope de devolución.

Martes en Nini Mayorista: 15% de ahorro con un tope de reintegro semanal fijado en $20.000 (válido para compras presenciales en sus sucursales).

Martes y miércoles en comercios del interior bonaerense: 15% de descuento en cadenas regionales (5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Connecta Distribución, Supermercado Güemes y Super 8). Requiere un ticket mínimo de $30.000 y fija un tope de $6.000 semanales por cuenta.

Hay una promo especial para los que paguen con su tarjeta de crédito Visa Banco Provincia desde Cuenta DNI, mediante la modadlidad NFC.

Miércoles en Carrefour: 10% de ahorro sin límite de devolución y con acreditación inmediata en el acto. Aplica en sucursales Carrefour, Maxi, Market y Express con un consumo piso de $15.000.

Miércoles en Josimar: 10% de descuento con un tope de $6.000 por semana.

Miércoles en La Anónima: 10% de beneficio con tope de $5.000 semanales por persona, partiendo de una compra mínima de $25.000.

Jueves en Chango Más y MasGO: 20% de reintegro instantáneo en la línea de cajas sin tope de devolución.

Viernes y sábados en Cooperativa Obrera: 15% de bonificación sin límite de reintegro en las sucursales de La Plata y Lobos.

Cuenta DNI: cómo pagar el transporte público con el código QR

Cuenta DNI sumó una nueva alternativa para quienes utilizan a diario el transporte público: desde ahora, los bonaerenses pueden pagar viajes mediante un código QR que generan directamente desde la aplicación. La modalidad permite abonar el pasaje sin utilizar una tarjeta física ni realizar una recarga previa, ya que el importe se descuenta del dinero disponible en la cuenta.

La herramienta amplía las opciones para utilizar el celular como medio de pago. El sistema funciona en toda la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en distintas líneas de colectivos del AMBA, además de servicios provinciales y municipales que incorporaron progresivamente esta tecnología.

La nueva función ya está habilitada en toda la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires que cuentan con la tecnología necesaria para procesar el pago mediante QR. La incorporación alcanza a servicios de jurisdicción nacional, provincial y municipal.

Entre las líneas nacionales que ya cuentan con esta posibilidad aparecen la 19, 33, 45, 49, 57, 59, 60, 78, 86, 87, 88, 93, 97, 111, 127, 130, 136, 148, 153, 159, 160, 163, 166 y 168. También están incluidas las líneas 180, 182, 193, 194 y 195, mientras que la incorporación continúa extendiéndose a otros servicios.