Cuenta DNI en octubre de 2026: la guía completa de descuentos y topes de reintegro

La billetera virtual Cuenta DNI renovó su grilla de promociones y beneficios para octubre de 2026, pero mantiene una amplia variedad de ahorros divididos por rubros y días de la semana. La aplicación del Banco Provincia vuelve a ofrecer una amplia batería de descuentos en rubros claves como comercios de barrio, ferias y mercados, gastronomía y pet shops. Y este mes suma una nueva promo en dos cadenas de supermercados.

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Cabe recordar que la aplicación, que fue lanzada en abril de 2020, supera las 10 millones de descargas en Google Play y posee más de un millón trescientas mil opiniones con una valoración de 4.7 estrellas. Para acceder a la plataforma no es necesario ser cliente previo de la entidad bancaria, ya que al descargar la aplicación se abre una caja de ahorros gratuita en la sucursal del Banco Provincia que el usuario elija, la cual queda habilitada a las 48 horas.

Descuentos en alimentos y gastronomía

Para el rubro alimenticio y gastronómico, la plataforma ofrece opciones de ahorro diario y semanal:

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.

Cadenas de gastronomía: 30% de ahorro todos los días en locales adheridos de Havanna, La Fonte D'Oro, Lucciano's, Le Park, Goulis, Atalaya, Antares y Balcarce. El tope de reintegro es de $15.000 por comercio, por mes y por persona, abonando con QR o Clave DNI con dinero en cuenta.

Mostaza: 30% de descuento los jueves y viernes utilizando tecnología NFC, con un tope de reintegro de $15.000 por semana y por persona.

YPF Full: 25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Ahorro en supermercados con Cuenta DNI

Las cadenas de supermercados adheridas presentan beneficios específicos según el día de la semana y el método de pago:

Lunes: 20% de ahorro en Día sin tope de reintegro, exclusivo para pagos con NFC mediante tarjeta de crédito Visa vinculada en dispositivos Android.

Martes: 20% en Toledo sin tope ni mínimo de compra con NFC (Android). Para celulares sin NFC, el beneficio es del 15% abonando con dinero en cuenta.

Miércoles: 10% en Carrefour sin tope de reintegro, abonando con la app y dinero en cuenta (mínimo de compra $15.000). En La Anónima, 10% de descuento con tope de $5.000 por miércoles y por persona para compras iguales o superiores a $25.000.

Jueves: 20% en Chango Más sin tope, sin mínimo de compra y con devolución en el acto (pagando con la app, NFC o dinero en cuenta).

Viernes y sábados: 15% de ahorro sin tope en Supercoop mediante la función Pago Clave DNI. En Cooperativa Obrera (exclusivo sucursal Lobos), 15% con Pago Clave DNI.

Todas las promociones y los beneficios para octubre de 2026 están disponibles en la app de Cuenta DNI.

Garrafas, librerías y comercios de cercanía

En el rubro de garrafas, la aplicación ofrece un 40% de ahorro todos los días mediante la funcionalidad "Pago Clave DNI" o QR, con un tope de reintegro unificado de $18.000 por mes y por persona. Respecto a comercios barriales y rubros varios, la grilla contempla:

Comercios de Cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.

Especial localidades: 15% de descuento los lunes y martes en comercios adheridos de marcas como Connecta, Súper Chacabuco, Supermercado Güemes, Sabor Criollo, 5Mentarios, Súper8, Don Luis, Autoservicio 228 y La Amistad, con tope de $7.000 por comercio, semana y persona. (En martes y miércoles opera con un 15% y tope unificado de $6.000 semanal).

Librerías y estudiantes: 10% los lunes y martes en librerías (sin tope y acumulable con Comercios de Cercanía). Asimismo, hay 40% todos los días en locales adheridos de librerías para universitarios, con un tope de $6.000 por semana y por persona.

Farmacias, perfumerías y construcción: 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves; 10% en Josimar los miércoles (tope de $6.000); y 10% en Sodimac los miércoles sin tope de descuento.

Financiación: Opción de abonar en 3 cuotas sin interés todos los días mediante pagos con QR en locales adheridos.

Modalidad de uso y acreditación

Para acceder a las promociones, los pagos deben concretarse desde la aplicación Cuenta DNI a través de código QR, Clave DNI, link de pago o Cuenta DNI Comercios. En los casos que requieran abono con saldo disponible, el usuario debe contar con los fondos al momento de la transacción, mientras que para los beneficios con tarjeta de crédito se deben utilizar plásticos adheridos a la app.

Desde el Banco Provincia recordaron que los reintegros pueden no acreditarse de forma inmediata en el momento de la compra, sino que se depositan en la cuenta vinculada dentro de los días hábiles posteriores. Por tal motivo, se recomienda verificar las condiciones vigentes en el sitio web o en la aplicación antes de realizar cada operación.