Cuenta DNI: qué días hay descuentos de hasta el 30% en veterinarias en octubre 2026

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renovó sus promociones para octubre de 2026 con beneficios en distintos rubros de consumo cotidiano. Entre las propuestas se destaca el descuento en veterinarias y pet shops, una alternativa para ahorrar en la compra de alimentos, accesorios y otros productos para las mascotas en los comercios adheridos.

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El beneficio consiste en un 30% de descuento todos los sábados, con un reintegro máximo de $8.000 por semana y persona. Para alcanzar ese tope, se necesitan consumos de aproximadamente $26.650.

Durante octubre también continúan las promociones en comercios de barrio, ferias, mercados, gastronomía, supermercados y marcas seleccionadas, con distintos porcentajes de ahorro y límites de devolución.

Cuenta DNI en veterinarias y pet shops: qué sábados hay descuentos y cuál es el tope

Durante octubre de 2026, quienes usan Cuenta DNI pueden aprovechar el descuento en veterinarias y pet shops todos los sábados del mes: 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre. Las condiciones principales de la promoción son las siguientes:

Descuento: 30% en comercios adheridos.

30% en comercios adheridos. Días de vigencia: todos los sábados de octubre.

todos los sábados de octubre. Tope de reintegro: $8.000 por semana y persona.

$8.000 por semana y persona. Consumo necesario para alcanzar el tope: aproximadamente $26.650.

Para aprovechar el beneficio, es necesario pagar mediante las modalidades habilitadas por Cuenta DNI para esta promoción y consultar el listado de establecimientos adheridos. El reintegro está sujeto a las condiciones oficiales, por lo que conviene verificar los medios de pago admitidos antes de realizar la compra.

Cuenta DNI.

La promoción puede resultar útil para quienes necesitan comprar alimento balanceado, productos de higiene, accesorios y otros artículos para sus mascotas. Sin embargo, es importante comprobar qué productos y comercios participan, ya que el descuento no se aplica de manera automática en todos los establecimientos veterinarios.

Todas las promociones de Cuenta DNI en octubre de 2026

Además del descuento en pet shops y veterinarias, Banco Provincia mantiene beneficios en distintos rubros durante octubre. Estas son las principales promociones informadas por la entidad:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con compras de $15.000. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $32.000.

25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $32.000. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $50.000.

30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $50.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días en establecimientos adheridos, con un tope de $6.000 por semana. Se alcanza con compras de $15.000.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000, o 30% pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con un tope semanal de $15.000. La promoción está vigente los jueves y viernes.

25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000, o 30% pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con un tope semanal de $15.000. La promoción está vigente los jueves y viernes. Supermercados: descuentos de hasta el 20% en más de 15 cadenas. En octubre se suma una promoción en Chango Más y Día: 20% de descuento sin tope al pagar con tarjeta de crédito mediante NFC, según las condiciones del banco.

descuentos de hasta el 20% en más de 15 cadenas. En octubre se suma una promoción en Chango Más y Día: 20% de descuento sin tope al pagar con tarjeta de crédito mediante NFC, según las condiciones del banco. Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También se contempla el uso de tarjetas físicas emitidas por Banco Provincia, según las condiciones vigentes.

Cómo consultar los comercios adheridos y aprovechar los reintegros

Para acceder al descuento en veterinarias y pet shops, los bonaerenses pueden consultar la información publicada por Banco Provincia en el apartado específico de promociones de Cuenta DNI. Allí se detallan los establecimientos participantes y las condiciones para realizar los pagos.

La recomendación es planificar las compras teniendo en cuenta los límites semanales y mensuales. En el caso de las veterinarias y pet shops, un consumo de aproximadamente $26.650 permite alcanzar el reintegro máximo de $8.000, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.