Descuentos en Cuenta DNI hasta el domingo 11 de octubre 2026: cómo obtenerlos

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, continúa durante octubre con una batería de promociones para sus usuarios. Los beneficios incluyen descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, supermercados, gastronomía, pet shops, librerías, farmacias y perfumerías, además de promociones especiales en determinadas marcas.

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Para la semana que va del hasta el domingo 11 de octubre, hay opciones de ahorro prácticamente todos los días. Sin embargo, cada promoción tiene sus propias condiciones: algunas se aplican al pagar con dinero disponible en Cuenta DNI, mientras que otras requieren utilizar una tarjeta de crédito del Banco Provincia vinculada a la aplicación.

Cuenta DNI: qué descuentos hay de lunes a viernes

Durante los días hábiles de esta semana se pueden aprovechar varias promociones. La más amplia es la de comercios de cercanía, que ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo beneficio es necesario realizar consumos por $30.000.

También hay descuentos durante toda la semana en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de ahorro todos los días y un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona. En este caso, el máximo se alcanza con compras por $15.000.

Otro de los beneficios que permanece vigente todos los días es el de marcas destacadas, que ofrece un 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000 por persona. Además, las compras realizadas en universidades, eventos, entidades educativas y clubes tienen un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana.

La billetera también ofrece promociones específicas según el día: librerías de texto tienen 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, mientras que farmacias y perfumerías cuentan con 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope.

Qué descuentos hay el jueves y viernes con Cuenta DNI

El jueves 8 y viernes 9 de octubre, además de las promociones generales, los usuarios pueden aprovechar el beneficio especial en Mostaza.

La promoción permite obtener un 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope de reintegro de $8.000 semanales. También existe una alternativa del 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito a través de NFC, con un tope de $15.000 semanales.

Para utilizar la modalidad NFC es necesario contar con una tarjeta de crédito del Banco Provincia que cumpla con las condiciones de la promoción y utilizar un dispositivo compatible. El beneficio se suma a las distintas opciones que la billetera ofrece para realizar pagos desde el celular.

Cuenta DNI.

Además, durante todo octubre las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenecen al rubro alimentos, siempre que la compra se realice mediante QR desde la aplicación.

Los descuentos de Cuenta DNI para el fin de semana

El sábado 10 y domingo 11 de octubre se concentran algunas de las promociones más atractivas para quienes planean hacer compras o salir a comer.

La promoción de gastronomía ofrece un 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y persona. Para alcanzar el máximo beneficio se necesitan consumos por $32.000.

Los pet shops, por su parte, tienen un 30% de descuento los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 semanales por persona, que se alcanza con compras por aproximadamente $26.650.

También continúan durante el fin de semana los descuentos que funcionan todos los días, como los de ferias y mercados, marcas destacadas, universidades, eventos, entidades educativas y clubes.

Todos los descuentos de supermercados con Cuenta DNI