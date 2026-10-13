Día de la Madre 2026: celulares y tecnología para regalar sin gastar de más.

El Día de la Madre es una oportunidad para buscar un regalo especial y, entre las opciones tecnológicas, los celulares se destacan por su utilidad cotidiana. Con distintas gamas, capacidades y precios, hay alternativas para diferentes presupuestos, desde equipos básicos hasta modelos más avanzados.

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A la hora de elegir, además de las características del dispositivo, conviene prestar atención a las promociones disponibles, los descuentos por pago en una cuota y las opciones de financiación. En algunos casos, el precio cambia según la modalidad de pago, por lo que comparar el costo final puede marcar la diferencia.

Qué celulares se pueden regalar para el Día de la Madre

Entre las alternativas disponibles aparecen marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi, TCL, Nubia y Honor, con equipos que ofrecen distintas prestaciones y capacidades de almacenamiento. Para quienes buscan un teléfono funcional sin realizar un gasto demasiado elevado, hay opciones de gama de entrada y media que permiten utilizar aplicaciones de mensajería, redes sociales, hacer videollamadas y sacar fotografías.

Uno de los modelos mencionados en las promociones es el Samsung Galaxy A16 de 128 GB, que figura a $287.999 en la tienda oficial de la marca en Mercado Libre, con un descuento del 38%. Otra posibilidad es el Motorola Moto G17 de 128 GB, publicado a $329.999, con una rebaja del 17%.

El Día de la Madre es una oportunidad para buscar un regalo especial y, entre las opciones tecnológicas, los celulares se destacan por su utilidad cotidiana.

También aparece el TCL 60R 5G de 128 GB, a $309.999, una alternativa para quienes buscan un equipo compatible con redes 5G. Para quienes necesitan más espacio de almacenamiento y memoria, el Nubia Neo 3 GT, con 256 GB y 12 GB de RAM, se ofrece a $659.999, con un descuento del 9%.

Los valores corresponden a los precios informados en las promociones de referencia y pueden variar según la tienda, la disponibilidad y el medio de pago.

Celulares de gama alta y opciones en cuotas sin interés

Para quienes tienen previsto invertir más dinero en el regalo, también hay modelos de prestaciones superiores que ofrecen alternativas de financiación. El Samsung Galaxy S26 FE de 256 GB figura a $1.699.999 en un pago, con un descuento del 15%. Para quienes prefieren financiar la compra, el precio informado para acceder a 18 cuotas sin interés asciende a $1.999.999. Por eso, antes de elegir esta modalidad, es importante comparar el costo total con el valor de contado.

Motorola, por su parte, cuenta con opciones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés para determinados equipos. Entre los modelos mencionados se encuentran el Razr 70 Ultra, a $2.699.999; el Razr 70, a $1.599.999; el Edge 70 Fusion, a $849.999, y el Moto G67, a $569.999.

La oferta puede resultar interesante para quienes buscan un dispositivo con características más avanzadas, aunque conviene revisar las condiciones de cada promoción antes de concretar la compra.

Xiaomi: alternativas para distintos presupuestos

Xiaomi también ofrece modelos que pueden funcionar como regalo para el Día de la Madre, especialmente para quienes priorizan la relación entre precio y prestaciones. Entre las opciones se encuentra el Redmi 14C de 128 GB, a $369.999, con hasta nueve cuotas sin interés. La versión de 256 GB se ubica en $399.999. A su vez, el Redmi A3 aparece a $319.999, mientras que el Redmi Note 14 se ofrece a $529.999.

Qué tener en cuenta antes de comprar un celular para mamá

Más allá de las ofertas, hay algunos aspectos que conviene considerar para acertar con el regalo. La duración de la batería, la calidad de la cámara, el espacio de almacenamiento y la facilidad de uso son factores importantes al momento de comparar dispositivos. También es recomendable verificar si el teléfono tiene suficiente memoria para las aplicaciones que utiliza habitualmente y si cuenta con las funciones que necesita para comunicarse, trabajar o entretenerse.

Por último, antes de aprovechar una promoción, es importante comprobar el precio actualizado, la disponibilidad del modelo, las condiciones de financiación y si las cuotas son realmente sin interés.