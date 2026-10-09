Descuentos de hasta $90.000 en celulares por el Día de la Madre: qué modelos entran en la promoción y hasta cuándo dura

Del 5 al 19 de octubre, por el Día de la Madre, nubia ofrece descuentos de hasta $90.000 en equipos seleccionados, con precios promocionales en sus líneas de audio, diseño ultradelgado y alto rendimiento.

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La rebaja más grande corresponde al Neo 3, pero el ahorro no se reparte parejo: va de $50.000 a $90.000 según el modelo. Conviene mirar cada equipo antes de elegir, porque el descuento más alto no siempre es el que mejor se ajusta a lo que se busca.

Music 2 y Air, del sonido al diseño

La línea nubia Music 2, orientada al sonido y al entretenimiento, tiene un sistema de triple parlante 2.1 y una pantalla HD+ de 6,7 pulgadas con 120 Hz de refresco. Sus tres modelos, Pop Art, Melody Wave y Margarita, tienen un descuento de $50.000. El precio final de la línea no está claro, así que conviene consultarlo en la tienda.

El nubia Air se presenta como un smartphone ultra liviano que combina estética y rendimiento, pensado como regalo para mamá. Durante la promoción cuesta $459.999, frente a su precio habitual de $529.999, un ahorro de $70.000.

Neo 3 y Neo 3 GT para gaming

Los dos modelos de la línea Neo incorporan gatillos físicos laterales para jugar con más precisión. El Neo 3 tiene pantalla de 120 Hz, batería de 6.000 mAh con carga rápida de 33 W y procesador Unisoc T8300. Baja de $569.999 a $479.999, una rebaja de $90.000.

El Neo 3 GT suma pantalla OLED de 120 Hz, carga ultra rápida de 80 W, refrigeración con VC Cooling Panel y procesador Unisoc T9100 5G. Se ofrece a $659.999 sobre un costo regular de $729.999, lo que implica un ahorro de $70.000.

Accesorios, cuotas y dónde comprar

Todos los dispositivos vienen con un kit de accesorios originales: funda, cargador, cable y auriculares. La marca lo destaca como un diferencial de la propuesta: los equipos quedan listos para usar desde el primer momento.

Los equipos se consiguen en la tienda oficial de nubia en hasta 12 cuotas sin interés y en los principales retailers del país. Los precios y las condiciones son los informados por la marca para el período del 5 al 19 de octubre.