El truco clave de Apple para sumarse a una llamada de FaceTime desde cualquier celular sin descargar nada

Los usuarios de Android y Windows ahora pueden sumarse, pero no iniciar una llamada.

FaceTime ya no exige tener un dispositivo de Apple para participar de una videollamada. Los usuarios de Android y Windows 11 pueden ingresar a una llamada desde un navegador web, sin instalar una aplicación ni crear una cuenta de Apple. Para hacerlo, necesitan recibir un enlace de invitación generado por una persona que tenga un iPhone, iPad o Mac.

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Aunque la versión web permite acceder a las funciones principales de una videollamada, existen algunas limitaciones. Los usuarios de Android y Windows no pueden iniciar una llamada ni generar enlaces de FaceTime por su cuenta, ya que esa función continúa dependiendo de un dispositivo de Apple.

Qué se necesita para usar FaceTime desde Android o Windows

Para participar de una llamada es necesario contar con un teléfono Android o una computadora con Windows 11 y una conexión estable a internet, ya sea mediante WiFi o datos móviles.

También se debe utilizar una versión reciente de Google Chrome o Microsoft Edge, que son los navegadores compatibles con la versión web de FaceTime. Además, el equipo tiene que contar con una cámara y un micrófono que funcionen correctamente.

El paso fundamental es recibir un enlace de FaceTime. Una persona que utilice un iPhone, iPad o Mac debe crear la invitación y compartirla por WhatsApp, correo electrónico u otro medio.

Una vez recibido el enlace, el usuario puede abrirlo directamente desde el navegador, sin necesidad de descargar ningún programa adicional.

Cómo entrar a una llamada de FaceTime

El procedimiento para unirse a una videollamada es sencillo:

Abrir el enlace de FaceTime recibido desde el navegador compatible. Ingresar un nombre, que servirá para identificar al participante dentro de la llamada. Autorizar el acceso a la cámara y al micrófono cuando el navegador lo solicite. Solicitar el ingreso a la videollamada. Esperar la aprobación del organizador, que utiliza un dispositivo Apple. Una vez aceptado, participar de la llamada desde el navegador.

Entre las funciones disponibles se encuentran activar o desactivar la cámara, silenciar el micrófono, utilizar la pantalla completa y, en dispositivos compatibles, cambiar entre la cámara frontal y trasera. También es posible visualizar a los participantes mediante una cuadrícula.

FaceTime ya no exige tener un dispositivo de Apple para participar de una videollamada.

Qué funciones no están disponibles

La experiencia desde Android y Windows no incluye todas las herramientas presentes en los dispositivos de Apple. Los usuarios que ingresan mediante la versión web no pueden crear llamadas ni generar enlaces de FaceTime.

Además, algunas funciones avanzadas tienen restricciones. SharePlay, que permite compartir experiencias multimedia durante una llamada, no está disponible para quienes utilizan la versión web. La posibilidad de compartir pantalla también presenta limitaciones.

Aun así, las herramientas básicas de audio y video permiten mantener una videollamada sin tener un iPhone, iPad o Mac, siempre que el usuario cuente con un navegador compatible, conexión a internet y un equipo con cámara y micrófono.